Востоковед: ход СВО повлияет на судьбу Нагорного Карабаха

4:46 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Конфликт Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха вновь обострился. Приведет ли эскалация к военным действиям, зачем Ереван и Вашингтон организовали совместные военные учения в Армении, пойдет ли Турция против США, рассказал Pravda.Ru ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований ИВ РАН, д. ист. н. Борис Долгов.

Фото: http:// minval.az

— Борис Васильевич, что сейчас происходит между Арменией и Азербайджаном?

— Мы наблюдаем обострение отношений между Арменией и Азербайджаном. Армяно-азербайджанского конфликта по поводу Нагорного Карабаха не существовало лишь в то время, когда обе страны находились в составе Советского Союза. Все проблемы, которые Россия сейчас имеет, — это результат распада СССР.

Не думаю, что военные действия между Арменией и Азербайджаном возобновятся, поскольку здесь уже действуют и другие участники, кроме России. В частности, Армения решила проводить военные учения с США на своей территории.

Штаты хотят усилить своё влияние на Южном Кавказе — это тоже давление на Россию. Насколько это будет продуктивно в отношении армяно-азербайджанского конфликта, покажет время.

Баку опирается на Анкару. Напомню лозунг Турции и Азербайджана: "Два государства — один народ". Но Турция ведь член НАТО. США — ведущая страна НАТО, а турецкая армия — вторая по боеспособности армия НАТО. Так что мы видим явное вхождение НАТО на Южный Кавказ, и это для России негативный момент.

Не в интересах США сейчас начало вооружённого конфликта между Арменией и Азербайджаном. Если ранее Турция прогнозировала такой конфликт и поддерживала в нём Азербайджан, то сейчас Анкара также не будет способствовать развязыванию войны.

У нас с Турцией неоднозначные отношения. Она развивает экономические отношения с Россией, есть контакты на высшем уровне. Но Турция всегда при Эрдогане продвигала только свои интересы, зачастую игнорируя интересы партнёров, таких как Россия.

— Но и интересы США Турция тоже может игнорировать.

— Я не думаю, что Турция будет игнорировать США и двигать Азербайджан к началу вооружённого конфликта — это тоже не в интересах Анкары. Если начнётся военный конфликт, то, естественно, США должны будут отреагировать на это, поскольку проходят совместные манёвры Армении и США. Турецкое руководство не настолько безрассудно.

Движение Армении в сторону США и их совместные учения могут позиционироваться как то, что именно США не дали развязаться новому конфликту. Таким образом США, Запад, НАТО приходят на Южный Кавказ. Это самое главное.

— Когда Путина спросили, какова позиция России по поводу Нагорного Карабаха, он ответил: "Ну а что Россия может сделать, если Армения признала территориальную целостность Азербайджана, то есть признала Нагорный Карабах в составе Азербайджана?" Значит, в 2025 году закончится соглашение от 2020 года, миротворцы уйдут, и мы останемся ни с чем?

— Россия оказалась в двойственном положении, поскольку пыталась иметь дружеские отношения и с Арменией, и с Азербайджаном. Ведь обе страны, когда-то советские республики, входили в состав Советского Союза. Это часть внешней политики России — дружить со всеми. Но, увы, в реальности так не получается. Это и подтверждается сейчас конфликтом.

Турция полностью поддерживает Азербайджан, а Россия не поддерживает в таком же плане на 100% Армению. Естественно, Ереван пытается найти другую страну, сильную, большую, которая бы продвигала интересы Армении.

В политике, как и в жизни, уважают, считаются с силой:

военной,

экономической,

политической,

дипломатической.

Я общаюсь с арабскими СМИ, и там во время дискуссий всегда возникает вопрос по поводу конфликта между Россией и Западом на Украине. У всех арабских стран позиция выжидания. Они ждут, что Россия проявит силу и скажет своё веское слово и будут мощные подвижки в СВО. Но их пока нет. Когда конфликты, украинский в том числе, в какой-то степени заморожены или нет ярких успехов — это тоже сказывается на отношении.

— То есть от исхода СВО на Украине будут зависеть многие вопросы, в том числе положение на Южном Кавказе?

— Совершенно верно.