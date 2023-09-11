Яркий пример двуличия армянской элиты: вчера клялись в вечной верности России, сегодня нас обвиняют

За последние три года тысячи российских военнослужащих, меняясь по ротации, защищали, помогали и поддерживали армянское население Нагорного Карабаха. Но вместо благодарности теперь мы слышим от армянских деятелей одни лишь упреки и даже обвинения.

Фото: kremlin.ru

И это при том, что наши военные продолжали нести свою службу в зоне армяно-азербайджанского конфликта даже тогда, когда они и сотни единиц их военной техники были остро необходимы России для защиты новых регионов — республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Российские миротворцы три года разделяли враждующие стороны, офицеры на местах часто разруливали конфликты, регулярно выступали в качестве переговорщиков, утихомиривали страсти, много раз обращались к азербайджанским властям в заботе о нуждах армянского населения Нагорного Карабаха. И хотя нынешняя эскалация — результат несговорчивости и реваншистских устремлений прозападной политической элиты Армении, виновными вновь "назначают" Русского солдата. Более того, Армения уже нашла себе нового покровителя в лице Франции, собирается выходить из ОДКБ, объявила о курсе на вступление в Евросоюз и НАТО, проводит совместные учения с американцами.

Поражает двуличность и мимикрия армянских деятелей. Яркий пример — Араик Арутюнян, до конца августа занимавший пост президента Нагорно-Карабахской Республики. Еще в октябре 2020 года в открытом письме к президенту Путину он как будто бы искренне отмечал: "Россия воспринимается в исторической памяти народа Арцаха как братская страна". И с ностальгией подчеркивал: "Более века Карабах входил в состав Российской империи. Этот исторический период ознаменовался для Карабаха продолжительным периодом мира, созидания…". В заключении своего обращения к Путину Арутюнян особо отметил: "Вы являетесь человеком и руководителем, имеющим огромный личный авторитет в мире и в нашем регионе". 26 декабря 2021, очевидно опасаясь переброски миротворческих сил России из Карабаха для участия в СВО, Арутюнян настаивал на своей Facebook-странице: "российские миротворческие силы должны оставаться в Арцахе на постоянной и бессрочной основе…". 12 июня прошлого года президент Нагорно-Карабахской Республики огласил еще одно подобострастное обращение к Путину. "Мы в Арцахе знаем и высоко ценим усилия Российской Федерации и лично Ваши усилия…, — отмечалось в послании. — Мы глубоко благодарны и признательны Вам".

Но с декабря прошлого года, когда его помпезно встречали в Париже чиновники и депутаты, Арутюнян полностью переориентировался на Францию. И 30 августа текущего года он благодарил отнюдь не Россию за многолетние усилия по защите армян Нагорного Карабаха, но от имени "власти и народа Арцаха" выражал глубокую признательность французам, так как именно они, по его утверждению, "остались верны… залогу дружбы в трудный период для Арцаха".

9 сентября в армяноязычных Телеграм-каналах было опубликовано письмо бывшего ближайшего соратника Арутюняна. Он поведал о том, что в течение многих лет огромные расходы на шикарную жизнь ереванской любовницы президента Нагорно-Карабахской Республики покрывались из госбюджета. И этом при том, что власти этой республики с прошлого года бьют тревогу о гуманитарном кризисе, хотя даже не пропустили в Степанакерт российский гуманитарный груз.

Как справедливо отмечает в своем письме бывший соратник Арутюняна, "человек, предавший семью, уже давно мог предать и свой народ. Не потому ли мы оказались в этой чудовищной ситуации?!"…