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Любовь Степушова

Неизбежная ошибка Пашиняна: Армению ждут трагичные времена

6:48
Мир » Бывший СССР » Армения

Армения неизбежно выйдет из всех интеграционных проектов РФ. Для России ситуация поправима, а для Армении — трагична.

Неизбежная ошибка Пашиняна: Армению ждут трагичные времена
Фото: kremlin.ru

"Чтобы узнать, что должно случиться, достаточно проследить, что было. Это происходит от того, что все человеческие дела делаются людьми, которые всегда имели и будут иметь одни и те же страсти, и поэтому неизбежно будут должны давать одни и те же результаты”.

Эта мысль философа Никколо Макиавелли применима для понимания того, что происходит с Арменией.

Армения уходит от России

Премьер-министр Никол Пашинян и парламент Армении взяли курс на выход из всех интеграционных проектов с РФ. Об этом говорят:

  • предстоящая ратификация парламентом Римского статута МУС;
  • приглашение американцев на военные учения в Армении;
  • отзыв своего представителя из ОДКБ и отказ от совместных учений в организации (то есть де-факто приостановка членства в ОДКБ);
  • визит супруги Пашиняна с гуманитарной помощью в Киев на официальный саммит;
  • арест пророссийского блогера Микаэла Бадаляна;
  • ряд заявлений самого Пашиняна.

Премьер, в частности, назвал "ошибкой решение положиться только на Россию в вопросах обеспечения стратегической безопасности". Об этом он сказал в интервью итальянской газете La Repubblica. Пашинян при этом возложил ответственность на РФ:

"Мы видели ситуации, когда за один день, месяц или год Российская Федерация оставляла и покидала Южный Кавказ. Сегодня, когда Россия нуждается в оружии и боеприпасах, понятно, что, даже если бы она захотела, то не смогла бы обеспечить потребности Армении в сфере безопасности".

То есть присутствует прямая идея о том, что надо искать других покровителей в защите от агрессии Азербайджана, потому что Россия слаба.

Россия всегда притягивала силой, которую потеряла

И в этом Пашинян прав. Россия после развала СССР потеряла свою мощь и слабела, теряя суверенитет — никому доказывать это не надо.

Национальная идея Российской Империи — "За веру царя и отечество", подразумевала безусловную защиту любой православной страны (Армения — православная страна). Так и было, вспомним прямую военную защиту Сербии и Болгарии. Национальная идея СССР — "Пролетарии всех стран соединяйтесь" - тоже была сильной, она обеспечивала защиту любой социалистической страны. Так и было при Варшавском договоре в Европе, во Вьетнаме, на Кубе, в Анголе и так далее.

Российская Федерации эти идеи потеряла и не приобрела другой. Только-только начинает неофициально доминировать идея защиты русского народа, где бы он ни проживал. Но в Армении живут армяне.

Сердце Пашиняна там, где его богатство

Между тем, те страны, которые припали к матушке России для защиты (Армения — от персидского ига и геноцида со стороны Турции) и сейчас самостоятельно выжить не способны.

В условиях слабости российской элиты они делают ставку на западные. Но у Запада есть только одна цель, которая подминает все другие — разрушить извечного конкурента — Россию, поэтому западный "зонтик безопасности" не защищает, а несёт разрушение. Примеры Грузии и Украины крайне впечатляют. Причём как только Грузия опомнилась и вышла из проекта "антиРоссия", её дела в экономике стали быстро поправляться.

Пашинян, пришедший к власти с антироссийскими лозунгами, в частности, выхода из ЕАЭС и ОДКБ, был с триумфом переизбран армянским народом. Это дало ему мандат на реализацию плана "антиРоссия". Так что удивляться его поведению нечего. Его сердце как и сердце Санду, Саакашвили, всех украинских президентов — там, где их богатства — на Западе. Думать о судьбе своих граждан они не способны и не будут.

Что ждёт Армению при отрыве от России?

Экстраполируем прошлое постсоветских стран (даже прибалтийских) и получаем то, что ждёт Армению после отрывав от России: падение экономики, обнищание народа, депопуляция и состояние или ведение войны с соседями. Для Армении — с Азербайджаном и Турцией.

При президенте Ильхаме Алиеве Азербайджан не оставит попыток уничтожить Армению.

"Мы никогда не позволим, чтобы Армения снова стала потенциальной угрозой для Азербайджана. Если мы её увидим, мы уничтожим её на месте. Это должен знать каждый", — сказал он местным телеканалам.

Пашинян уже отдал Алиеву Нагорный Карабах, признав территориальную целостность Азербайджана, но это ещё не конец. Ереван может стать Ириваном — то есть исконным азербайджанским городом, как уверяют историки в Азербайджане. Пашинян и вместе с ним армяне (если это не так, то где протесты на улицах?) считают, что Запад поставит на место Баку. Но тот же МУС давно принял решение о разблокировании Лачинского коридора, а "воз и ныне там".

ЕС, МИД Франции и Госдеп США осуждают это негуманитарное поведение Баку, но главный европейский дипломат Жозеп Боррель заявил, что санкции ЕС вводить не будет. Не будет их и за прорубание коридора по Сюникской области Армении в Нахичевань, о чём Алиев уже заявил.

Почему? Потому что азербайджанский газ и нефть — это единственная недорогая альтернатива российским газу и нефти.

Армения, несомненно, выйдет из-под защитного "зонтика" РФ, но западного (а уж тем более иранского) не приобретёт, и это её погубит в войне с тюрками.

Россия должна выигрывать войну с Западом на Украине

Для РФ потеря базы в Гюмри будет болезненной, но придётся её принять, если, конечно, украинский вопрос не решить быстро в свою пользу.

Статус РФ вернется к статусу великой державы — защитницы слабых, только в случае успешного завершения СВО на Украине с заявленными целями её денацификации и демилитаризации. Это вполне по силам стране, так как она сохранила интернациональную конструкцию, православный менталитет, мобильную реальную экономику и живучесть.

Решения украинского вопроса ждут и в других странах, бодро идущих по пути Украины и пока союзников России — Казахстане, Киргизии и даже Белоруссии, как бы это ни звучало парадоксально.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы армения азербайджан никол пашинян
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