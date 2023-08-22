Для контригры РФ против Запада Пригожин уже находится в Сахеле

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"Группа Вагнера" приступила к выполнению новых задач, поставленных Москвой в Африке, что увеличит славу России "на всех континентах".

Фото: https://t.me/orchestra_w

"Группа Вагнера" получила новые задачи в Африке

Это следует из записанного Евгением Пригожиным видеоролика, в котором он заявил, что находится на континенте и вербует новых людей для выполнения задач в борьбе с ИГИЛ* и Аль-Каидой**.

"Работаем. "Группа Вагнера” проводит разведывательную и поисковую деятельность. Делает Россию ещё более великой на всех континентах. А Африку ещё более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов. Кошмарим ИГИЛ*, Аль-Каиду** и других бандитов. Берём на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые были поставлены, и мы давали обещание, что справимся", — заявил Пригожин.

Прибытие главного командира вагнеровцев в Африку может быть вызвано нарастающим противостоянием с туарегами на севере Мали (с Бамако у "Группы Вагнера" контракт) либо обострением ситуации вокруг Нигера.

Последние спутниковые снимки показывают, что "Группа Вагнера" не только остаётся в Мали, но и активно расширяет там свои базы. Можно сделать вывод, что из Белоруссии вагнеровцы будут постепенно перебазироваться вместе с техникой в Африку, где они уже присутствуют также в

ЦАР,

Судане,

Ливии,

Буркина-Фасо.

Нигер и Мали под атакой сепаратистов и исламистов

Тем более, что обстановка "неожиданно" осложняется везде в Сахеле после военного переворота Нигере и позиционирования нового военного руководства страны как антизападного.

Сообщается, что террористы из "Исламского государства в Западной Африке" (EIGS)* напали на деревни в 140 километрах от столицы Нигера Ниамея, в результате столкновений погибли 14 военных армии Нигера, ещё четверо получили ранения. Видимо, джихадисты претендуют на контроль за единственно доступным в условиях санкций транспортным коридором Ниамей — Уагадугу, считает автор Telegram-канала "Улыбаемся и машем", африканист Виктор Васильев.

Также "проснулись” сепаратисты-туареги на севере cтраны. В Мали они тоже активизировались вместе с движением "Азавад”. Причём это движение апеллирует в своих требованиях о независимости не только к туарегам, но и ко всем "сахарским народам" — арабам, сонгай и фульбе. Поэтому дестабилизация грозит не только в Мали и Нигере, но и Чаде, Алжире, Мавритани, и Марокко.

По мнению Виктора Васильева, "протуарегская сеточка и её деятельность" — это часть скоординированных действий против присутствия "Группы Вагнера" в регионе.

В Африке назревает большая война

Уже прошли все переговоры США, Франции и ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) с новым руководством Нигера по вопросу возврата к власти прежнего президента. Все они закончились безрезультатно. Требования Запада остались прежними — "освободить экс-президента Базума без предварительных условий, восстановить конституционный порядок без промедления".

США не могут оставить Сахель без присмотра. В Нигере находятся базы США и Франции, они снабжены беспилотниками и контролируют деятельность исламистов. США заявили, что разрабатываются планы по эвакуации их базы из Нигера, значит, переговорный процесс с новыми властями в Ниамее зашёл в тупик.

Именно для контригры Пригожин уже находится в Сахеле. И Пригожин, и российское государство слишком много выигрывают (от геополитики до разработки полезных ископаемых) от продолжения операций "Группы Вагнера" в Африке, и у россиян нет реальных причин для ухода.

Начнётся ли большая война в Сахеле, будет ясно через несколько дней. Уже формируется лагерь международной поддержки Ниамея. Это, кроме РФ, Мали и Буркина-Фасо, — Алжир, Турция. Президент Реджеп Эрдоган заявил, что военное вмешательство в Нигер дестабилизирует обстановку в Африке.

"Решение о военной интервенции в Нигер является неприемлемым. Оно приведёт к дестабилизации во многих странах Африки. Надеюсь, что мир и стабильность в Нигере будут установлены в самые кратчайшие сроки", — приводит высказывания Эрдогана телеканал TRT.

Эрдогану проще договориться с Владимиром Путиным, чем с партнёрами по НАТО, и расширить свою зону влияния в Африке, где он закрепился в Ливии.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

** - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

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