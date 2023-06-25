Переосмысление того, что внутри России. ЧВК "Вагнер": итоги события

Кажется, если б не было "марша справедливости" ЧВК "Вагнер" или, как его назвали в госСМИ "вооруженного мятежа", его следовало бы придумать. И, наверное, следовало бы придумать давно.

Фото: Дарья Асламова, Pravda.Ru

События 24 июня показали все слабые места на российской внутриполитической сцене также, как и события 19 августа 1991 года высветили все гнилое чиновничество союзного уровня, да и не только. Т. е., по большому счёту, вчера случилось "19 августа наоборот" — с сохранением страны (слава Богу!), но и с пониманием того, какие трудные решения в ближайшее время придется принимать президенту страны.

Первое. Движения колонн ЧВК "Вагнер" от Ростова-на-Дону могло не случиться, если б министр обороны и начальник Генштаба МО встретились бы с Евгением Пригожиным в штабе ЮВО для разговора. Они улетали в Москву, зная, что ЧВК идет в Ростов для разговора с ними.

Мнистр полетел для созыва срочного заседания Совбеза страны, на котором рассказал о вооруженном мятеже. С его слов, по всей видимости, и появилось утреннее заявление главы государства.

Это было не по-мужски. Любой ответственный командир сначала бы провел переговоры с одним из самых эффективных подразделений в зоне СВО, какими бы трудными они ни были, и только затем докладывал бы Верховному главнокомандующему ситуацию. Если бы в результате переговоров не было бы найдено компромисса, предложил бы написать главе ЧВК докладную президенту, и передал бы её после своего доклада.

Владимир Путин, как мы знаем, привержен переговорным процессам, и если б его не вводили в заблуждение, что они невозможны, предотвратил бы события 24 июня еще накануне. Но ему, как представляется, доложили "не всю правду". Президент столкнулся с тем, с чем сталкиваются многие правители: с созданием их окружениямипараллельной реальности, имеющей несколько иной подход к настоящим событиям. Как когда-то рассказывали о единичных выпусках газеты "Правда" для Генерального секретаря ЦК КПСС.

Срежисированные "прямые линии", в которых все вопросы от граждан утверждаются в АП, а против людей, которые сами рещаются на записи видеообращений к президенту, заводятся "дела" о несанкционированных митингах, — из того же ряда. Несколько дней назад к нам в редакцию обратился фермер, которому президент когда-то подарил под запись телекамер комбайн, а сейчас его отнимают у этого сельхозпроизводителя.

Так что одним из итогов "24 июня" должно оказаться понимание президентом необходимости уничтожить сложившуюся систему фильтрации информации о происходящем в стране его окружением.

Второе. Нам долго с самых высоких трибун рассказывали, что нет явления постыдней, нежели условный "Верхний Ларс", через который многие молодые мужчины бежали от частичной мобилизации.

Оказалось, есть.

Это те, кто не боялся мобилизации, поскольку по чиновничьим коррупционным каналам от неё освобождался. Именно эти люди вчера брали билеты из России в другие страны по 200 тысяс рублей, лишь бы быстрей покинуть Отечество. Те, что меняли рубли на доллары по сто рублей за штуку. Те, что взлетали на личных, корпоративных самолётах и самолётах друзей подальше от столицы.

Мы не услышим гневных филлипик в их сторону со стороны депутатов и чиновников, не услышим требований об их проверках по возвращению в страну из зарубежья или других регионов страны, потому что они — одного класса с теми, кто вчера убегал.

Эти люди для России вредны куда больше "верхнеласовцев", потому что они в том числе управляют страной.

Стоит обратить внимание в этой связи и на вчершание смешки над Дмитрием Песковым из-за того, что его сын участвовал в боевых действиях в составе ЧВК "Вагнер". Безусловно, они шли от выскочек, которые насмехаются и над СВО, и над действиями президента. Среди чиновничества много завистников, которые готовы поставить подножку тем, кто входит в настоящую команду

президента.

Третье. Обнаружилась полная профнепригодность некоторых лиц внутриполитического блока.

Когда-то одна моя очень хорошая знакомая пиарщица из госструктур рассказывала, что на случай экстренных ситуаций у неё всегда была припрятана история, которая переключила бы внимание со скандала от ее ведомства. Вчерашние методички, спускаемые из Москвы в регионы, о необходимости создания новостей, что те или иные деятели поддерживают президента и находятся на рабочих местах в выходной выглядели интеллектуально беспомощными. И подозрительно для граждан — с чего вдруг они на рабочих местах в субботу: происходит что-то страшное? Так экзистенциальные страхи чиновников на верхах транслировались на общество.

И на фоне того, что одни губернаторы просто выдавали новости о своей поддержке президенту, другие зачем-то начинали уничтожать инфраструктуру логистики на управляемых территорих, третьи, как говорят, напились, только два губернатора показали свою самостоятельность: Сергей Собянин и Алексей Дюмин.

Первый показал, в отличие от многих, что значит народосбережение, второй участвовал в переговорах с Евгением Пригожиным, на которые не решился никто из так называемого политического класса так называемой элиты.

Вчера вечером в редакции Pravda. Ru мы обнаружили, что к нам в телеграмовский чат обсуждений десятками вступали боты только для того, чтобы написать, какой же Евгений Пригожин предатель. Очевидно, с какой внутриполитической площади была дана эта команда уже сильно позже известия, что "поход на Москву" отменён.

Аналогично, собственно говоря, выдавали вчера "аналитику" и ведущие топовых российских телеканалов — строго по той же методичке, и также после информации о достигнутых договоренностях.

Это приводит к пониманию, кто на самом деле пытался расколоть общество уже после разрешения конфликта пытаются как раз в том месте, где должны были бы думать о сплочении россиян. Замечу, что эта позиция в корне противоречит политике президента страны.

Как рыбы в рот набрали вчера все политологи, депутаты, которые активно работают с АП. Тезисы президента никак не транслировались и не комментировались ни до снятия конфликта, ни после. Абсолютное бездействие служб по работе с общественным мнением показало, что общество-то как раз кураторам этого направления не нужно, они работают "для галочки".

Как, собственно говоря, показательно и бездействие структур, которые создавались для идеологической работы в Интернете, скажем. Сотни миллионов было выделено на непрерывное создание патриотического контента, якобы финансирование патриотических блогеров в соцсетях и мессенджерах. Где они все были вчера? Какой контент создавали? И не показали ли нам вчерашние события очередной пилёж финансов сотрудниками АП, который отвечают за это направление работы?

Четвертое. 24 июня констатировало, что выборная кампания-2024 будет совсем не такой, какой ее планировал внутриполитический блок: лёгкой и беззаботной.

На фоне того, как быстро и беспрепятственно продвигался "Марш справедливости", что нашлось всего несколько человек, которые решились его бомбить с воздуха, на фоне того, что вечером в Ростове люди с аплодисментами и цветами провожали вагнеровцев, президенту, думаю, очевидно, в какую пропасть его толкало окружение.

Пригожин для своего похода на Москву выбрал главное слово в русском лексиконе — "Справедливость", поставив на одно из первых мест "марша" борьбу с коррупцией.

Вспомним, именно она на Украине привела к госперевороту 2014-года. Граждане бывшей УССР выступали не за то, чтобы в их стране был установлен марионеточный режим, они выступали против тотальной коррупции в государстве. Быстрое продвижение вагнеровцев к Москве показывает, что этот тезис оказывается главным сейчас и для российского общества.

И потому президентская предвыборная кампания должна начаться уже в ближайшие дни с проверки с помощью спецслужб всех чиновников, начиная с самых верхних этажей власти — сначала со структур Минобороны, обеспечивающими проведение СВО, а затем — всех гражданских структур.

Только действенная борьба с коррупцией и проверкой чиновников на лояльность стране и действующей власти (не на словах, по методичке, а на деле) может привести к убедительной победе кандидата в президенты на выборах.

Пятое. Об СВО. Западные политики и СМИ с радостью начали делать выводы, как хрупка власть Путина в России. Но, как и всегда, они всё не так поняли.

Пригожин и ЧВК "Вагнер" не собирались выступать и не выступали против президента. Если отбросить всё наносное, они выступали за более эффективное управление Специальной военной операцией на Украине. Против коррупции в высшем военном командовании, мешающей её проведению. За выполнение условий Владимира Путина по денацификации, демилитаризации Украины, полноценное участие русских в политическом управлении.

Эти требования понятны всем участникам боевых действий и их родственникам. Именно поэтому армейские части не оказывали сопротивления вагнеровцам. Армейцы, мне кажется, наоборот были рады, что нашёлся хоть кто-то, кто готов донести их мысли до главы государства.

То, что люди в Ростове дарили вагнеровцам цветы, пожимали руки, кричали "ура" вечером, когда стало известно о завершении конфликта, говорит о многом.

Запад не понял главного: после вчерашних событий Россия стала только сильнее. В кризисный момент стало понятно — граждане страны поддерживают проведение СВО и вместе с военными думают о более быстрой победе над нацистским режимом на Украине. И ещё — граждане России, как и бойцы ЧВК "Вагнер" доверяют своему президенту и его политической позиции.

По сути-то вчера состоялась иная версия событий 118-летней давности: бойцы шли к Путину с петицией о наведении порядка. Этот марш чуть не превратился в "кровавую субботу" и воскресенье. История могла повториться — психология царедворцев ведь часто одинакова. То, что президент пошёл на переговоры через посредника в лице Александра Лукашенко, сломало новый виток старой истории.

И еще: вчерашние события должны показать Владимиру Путину, кто в структуре управления государством работает на Россию, а кто — только на себя, воспринимая чиновничьи кресла лишь как метод обогащения.

Одни эти выводы стоят десятков и сотен социологических исследований.

Именно поэтому, если б не случилось вчера "Марша справедливости" ЧВК "Вагнер", его стоило бы придумать, т. к. он не только показал все основные внутриполитической проблемы сегодняшней России, но и пути их преодоления.