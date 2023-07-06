Судьба Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" не перестаёт волновать российское общество. Скорее всего, скоро всё закончится примирением "мятежников" и российского руководства.
В "Известиях" опубликованы кадры обысков в особняке и офисе Евгения Пригожина, которые ранее проводили силовики. На них — арсенал оружия, пачки денег, документы прикрытия, парики, комната для молитв, медицинский кабинет и военный китель Пригожина, на котором, среди многих орденов и медалей, красуется звезда Героя России.
"В общем, ничего ужасного не нашли", — с иронией констатирует военный эксперт Борис Рожин в Telegram.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил в четверг на встрече с иностранными и белорусскими журналистами во Дворце Независимости в Минске, что "вчера" разговаривал с Пригожиным по телефону и тот сказал:
"Мы будем работать во благо России и будем выполнять свой долг до конца".
По словам Лукашенко, Пригожин находится в Санкт-Петербурге, а не в Белоруссии, а бойцы группы "Вагнер" — в своих постоянных лагерях (в ЛНР).
Лукашенко опроверг данные, что для "вагнеровцев" в Белоруссии создают специальные лагеря.
"Лагеря мы не возводим, мы предложили им несколько бывших военных городков, которые использовались в советское время, в том числе под Осиповичами. Если они согласятся. Но у ЧВК "Вагнер" другое видение по размещению, естественно, про это видение я вам не скажу", — сказал Лукашенко.
Издание "Фонтанка" указывает, что Пригожину вернули 10 млрд рублей, которые изъяли в ходе обысков, и наградное оружие: пистолет Glock от министра обороны РФ Сергея Шойгу и другие "стволы".
За деньгами приезжал водитель главы ЧВК с доверенностью. За изъятым арсеналом Пригожин лично явился в управление ФСБ в Санкт-Петербурге. Это означает, что криминала деньгах не обнаружено, а оружие за заслуги у Пригожина Минобороны отбирать не собирается.
Похоже, путинское определение "мятеж" о событиях 24 июня, окончательно заменено на лавровское "передряга".
Назревает примирение Пригожина с Шойгу, а следовательно, и с президентом Владимиром Путиным. Мириться надо, и вот почему :
Пресс-атташе Путина Дмитрий Песков, сегодня заявил, что Кремль не следит за его судьбой и не имеет для этого возможностей. Что ж, зато следят другие люди из других ведомств, и скоро мы узнаем результаты переговоров с Пригожиным.
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