Путин и Пригожин скоро помирятся

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Судьба Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер" не перестаёт волновать российское общество. Скорее всего, скоро всё закончится примирением "мятежников" и российского руководства.

Фото: "Известия"

С таким кителем, как у Пригожина, ничего не страшно

В "Известиях" опубликованы кадры обысков в особняке и офисе Евгения Пригожина, которые ранее проводили силовики. На них — арсенал оружия, пачки денег, документы прикрытия, парики, комната для молитв, медицинский кабинет и военный китель Пригожина, на котором, среди многих орденов и медалей, красуется звезда Героя России.

"В общем, ничего ужасного не нашли", — с иронией констатирует военный эксперт Борис Рожин в Telegram.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил в четверг на встрече с иностранными и белорусскими журналистами во Дворце Независимости в Минске, что "вчера" разговаривал с Пригожиным по телефону и тот сказал:

"Мы будем работать во благо России и будем выполнять свой долг до конца".

По словам Лукашенко, Пригожин находится в Санкт-Петербурге, а не в Белоруссии, а бойцы группы "Вагнер" — в своих постоянных лагерях (в ЛНР).

Лукашенко опроверг данные, что для "вагнеровцев" в Белоруссии создают специальные лагеря.

"Лагеря мы не возводим, мы предложили им несколько бывших военных городков, которые использовались в советское время, в том числе под Осиповичами. Если они согласятся. Но у ЧВК "Вагнер" другое видение по размещению, естественно, про это видение я вам не скажу", — сказал Лукашенко.

Деньги Пригожина — не криминальные

Издание "Фонтанка" указывает, что Пригожину вернули 10 млрд рублей, которые изъяли в ходе обысков, и наградное оружие: пистолет Glock от министра обороны РФ Сергея Шойгу и другие "стволы".

За деньгами приезжал водитель главы ЧВК с доверенностью. За изъятым арсеналом Пригожин лично явился в управление ФСБ в Санкт-Петербурге. Это означает, что криминала деньгах не обнаружено, а оружие за заслуги у Пригожина Минобороны отбирать не собирается.

Похоже, путинское определение "мятеж" о событиях 24 июня, окончательно заменено на лавровское "передряга".

Почему надо мириться

Назревает примирение Пригожина с Шойгу, а следовательно, и с президентом Владимиром Путиным. Мириться надо, и вот почему :

крови мирных пролито не было, а военные выполняли свой долг. СК надо расследовать, кто сбивал лётчиков и по чьему приказу действовал. Согласно Пригожину, это была инициатива какого-то из его подразделений.

все участники событий сохранили "лицо";

"мятеж" не был бунтом против первого лица;

россияне помнят, что именно ЧВК "Вагнер" в трудную минуту продолжала наступать, когда армия отступала. Это дало возможность войскам прийти в себя и сейчас успешно отражать контрнаступление ВСУ;

среди военнослужащих ВС РФ высок авторитет ЧВК "Вагнер";

на Западе все хотят смерти Пригожина, так как это ослабит Россию. Накануне ПАСЕ признала ЧВК "Вагнер" террористической организацией. Давний российский недоброжелатель, экс-премьер РФ Михаил Касьянов, выразил уверенность, что Пригожин будет ликвидирован, а до этого "будет зарабатывать деньги, защищая некоторых африканских диктаторов". Коррупционер Алексей Навальный также подключился к борьбе с Пригожиными и прямо из колонии рекламирует ролики с разоблачениями "мятежного повара". Хотя логичнее было бы не "подхрюкивать" этим врагам России;

выразил уверенность, что Пригожин будет ликвидирован, а до этого "будет зарабатывать деньги, защищая некоторых африканских диктаторов". Коррупционер также подключился к борьбе с Пригожиными и прямо из колонии рекламирует ролики с разоблачениями "мятежного повара". Хотя логичнее было бы не "подхрюкивать" этим врагам России; терять такую боевую единицу было бы неразумно, достаточно просто поставить её в рамки Минобороны, здесь главная роль в примирении — у Пригожина.

Пресс-атташе Путина Дмитрий Песков, сегодня заявил, что Кремль не следит за его судьбой и не имеет для этого возможностей. Что ж, зато следят другие люди из других ведомств, и скоро мы узнаем результаты переговоров с Пригожиным.

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