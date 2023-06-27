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Любовь Степушова

Послесловие к обращению Путина 26 июня: кадровые перестановки необходимы

5:47
Политика » Власть » Кремль

Обращение к народу президента Владимира Путина 26 июня и последующее совещание с силовиками обнадёживают, что выводы о необходимости кадровых перестановок сделаны.

Послесловие к обращению Путина 26 июня: кадровые перестановки необходимы
Фото: https://icdn.lenta.ru/

Путин поблагодарил россиян за позицию 24 июня

Владимир Путин выступил с телеобращением вечером 26 июня. Трансляцию вёл "Первый канал". Президент РФ подвёл итог событиям 24 июня, подтвердив свои оценки, что это были "смута" и "неудавшийся мятеж".

Главный посыл был российскому народу с благодарностью за солидарность с позицией президента, по причине чего удалось не допустить кровопролития и остановить мятежников, сохранив страну в судьбоносный исторический момент.

Затем Путин поблагодарил оставшихся верными присяге силовиков, военных и особенно тех лётчиков, которые выполнили свой долг — они погибли не напрасно, спасая Россию "от трагических разрушительных последствий".

ЧВК "Вагнер" сохраняется институционально

Путин отметил, что большинство солдат ЧВК "Вагнер" использовали втёмную — они не знали, куда и с какой целью их ведут. Президент подчеркнул, что с уважением относится к ним, признаёт их заслуги в защите Родины, но чётко определяет, что ЧВК "Вагнер" в том виде, в котором она была, не сохранится — часть бойцов перейдёт в Минобороны, часть уйдёт "по домам", часть сможет перейти на новые базы в Белоруссии.

Это, видимо, решение, которое предложил президент Александр Лукашенко, что выглядит очень удачным для Белоруссии и России, так как силы ЧВК:

  1. Увеличивают обороноспособность важнейшего региона.
  2. Могут быть использованы для нанесения удара по ВСУ с севера, когда эмоции улягутся, и, возможно, будут достигнуты новые договорённости на новой правовой базе.

Несомненно, без некоторых неприемлемых для Путина фигур. Как сказал президент однажды — предательства он не прощает. Хотя, кто знает, Путин — воцерковленный православный верующий. А прощать людей можно, как говорил Христос, до 777 раз, если человек меняется.

Назрели перестановки в администрации и  силовом блоке

Сразу после обращения президент собрал совещание силовиков. На нём присутствовали — генпрокурор Игорь Краснов, министр МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСО Дмитрий Кочнев, глава СКР Александр Бастрыкин, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава администрации президента Антон Вайно.

Трансляцию вёл канал "Россия 1". При представлении собравшихся журналистом все стояли, ожидая появления президента. Но министр обороны под камеры лицо не подставлял, предпочитая копаться в портфеле.

Затем показали его лицо, когда Путин попросил всех сесть. Сказать "чернее тучи", это ничего не сказать, скорее, это было лицо человека, ожидающего смертного приговора. Впрочем, и другие силовики выглядели не лучше. На этом фоне благодарность им от президента прозвучала как вынужденная — для дополнительного успокоения населения.

Путин объявил, что сейчас будет сделан анализ происшедшего и того, "где мы находимся", затем журналистов удалили из помещения.

Очевидно, что в преступлении (как Путин его определяет в отношении событий 24 июня) всегда виновата и жертва, потому что провоцирует или допускает преступление.

24 июня не было видно никого из силовиков в информационном пространстве (даже МЧС не рассылало предупреждения). Говорят, что был приказ из центра силовикам не оказывать сопротивление мятежникам, но это не отменяет разъяснительной работы с населением. Например, сказать, что "граждане, мы ведём разъяснительную работу с мятежниками, спокойно, не появляйтесь там-то, или приходите туда-то поддержать Путина (это больше работа Думы и правительственной партии),  мятеж всё равно будет остановлен" и так далее.

Вторая претензия — конфликт Минобороны с ЧВК длился долго, практически всегда. И разруливался лично Путиным. Этого в Системе быть не должно. Амбиции не должны мешать общим делам, а общее дело сегодня суперважное — победить украинский нацизм, поддержанный Западом. Ни Дума (где закон о ЧВК?), ни администрация президента (где правдивые доклады президенту?), ни Минобороны с задачей не справились.

В этом смысле в обществе ожидают, что будут произведены кадровые перестановки в обозначенных категориях силовиков и гражданских лиц. Если этого не произойдёт, то все будут опасаться повторения смуты.

Кто ещё сработал хорошо 24 июня

Добавим, что хорошо 24 июня сработали губернаторы и военкоры.

Губернаторы действовали (кто хуже, кто лучше): разговаривали с народом, ставили своими службами (как могли) заграждения, рыли окопы, объявляли КТО, выходные. Военкоры с сотнями тысяч и миллионами подписчиков разъясняли вагнеровцам позиции Кремля, публиковали ролики с передовой с поддержкой линии президента и убеждали отказаться от конфликта с народом. Это сработало. Действительно, если тебя поддерживает только украинская власть, то возникают вопросы, а против кого ты идёшь?

Читайте по теме: Переосмысление того, что внутри России. ЧВК "Вагнер": итоги события

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В Госдуме назвали чётким сигналом Западу обращение Путина

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы минобороны сергей шойгу владимир путин евгений пригожин
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