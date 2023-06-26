Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку, выдержку и сплоченность.
Об этом он сказал на вечернем обращении к народу 26 июня вечером.
"Благодарю солдат и командиров "Вагнера", которые приняли единственное правильное решение и остановились у последней черты", — отметил глава государства.
Также он сказал, по его прямому поручению принимались решения, чтобы избежать крови.
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