Путин: благодарю солдат и командиров "Вагнера", принявших единственное правильное решение

0:28 Your browser does not support the audio element. Россия

Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку, выдержку и сплоченность.

Об этом он сказал на вечернем обращении к народу 26 июня вечером.

"Благодарю солдат и командиров "Вагнера", которые приняли единственное правильное решение и остановились у последней черты", — отметил глава государства.

Также он сказал, по его прямому поручению принимались решения, чтобы избежать крови.

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