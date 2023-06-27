В Госдуме назвали чётким сигналом Западу обращение Путина

В своём обращении президент России Владимир Путин отправил чёткий сигнал Западу о ситуации в стране, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Как подчеркнул Белик, российский лидер дал понять западной коалиции, что попытки мятежа не раскололи общество, а только его сплотили.

"Президент России отправил чёткий сигнал Западу, что российское общество идеологически монолитно и никакие попытки внутреннего мятежа не помешают проведению военной операции на Украине", — пояснил депутат РИА Новости.

Белик уточнил, Путин дал понять, что инсинуации в тылу России неэффективны и бесполезны.

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