В своём обращении президент России Владимир Путин отправил чёткий сигнал Западу о ситуации в стране, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Как подчеркнул Белик, российский лидер дал понять западной коалиции, что попытки мятежа не раскололи общество, а только его сплотили.
"Президент России отправил чёткий сигнал Западу, что российское общество идеологически монолитно и никакие попытки внутреннего мятежа не помешают проведению военной операции на Украине", — пояснил депутат РИА Новости.
Белик уточнил, Путин дал понять, что инсинуации в тылу России неэффективны и бесполезны.
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