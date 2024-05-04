Куба привлекает россиян: больше рейсов и разнообразие отдыха в сезон 2024

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На Кубу из Москвы скоро откроются новые рейсы

0:54
Туризм

В ближайшие осенние и зимние месяцы число авиарейсов из Москвы на Кубу увеличится, чтобы соответствовать высокому спросу в пик туристического сезона на острове. Об этом сообщил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда агентству ТАСС.

На Кубу из Москвы скоро откроются новые рейсы
Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Гарсиа уточнил, что в настоящее время на Кубу летают различные авиакомпании, включая Pegas Touristik и "Россия". Последняя временно прекратила полеты в Гавану из-за низкой заполняемости обратных рейсов, но возобновит их в октябре. Также рассматривается расширение маршрутной сети: кроме популярных Варадеро и Кайо-Коко, возможны рейсы из Санкт-Петербурга.

Министр подчеркнул, что Куба предлагает россиянам разнообразные виды отдыха, не ограничиваясь только пляжным. Ранее Россия установила новый туристический рекорд на Кубе.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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