Куба привлекает россиян: больше рейсов и разнообразие отдыха в сезон 2024

В ближайшие осенние и зимние месяцы число авиарейсов из Москвы на Кубу увеличится, чтобы соответствовать высокому спросу в пик туристического сезона на острове. Об этом сообщил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда агентству ТАСС.
Гарсиа уточнил, что в настоящее время на Кубу летают различные авиакомпании, включая Pegas Touristik и "Россия". Последняя временно прекратила полеты в Гавану из-за низкой заполняемости обратных рейсов, но возобновит их в октябре. Также рассматривается расширение маршрутной сети: кроме популярных Варадеро и Кайо-Коко, возможны рейсы из Санкт-Петербурга.
Министр подчеркнул, что Куба предлагает россиянам разнообразные виды отдыха, не ограничиваясь только пляжным. Ранее Россия установила новый туристический рекорд на Кубе.
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