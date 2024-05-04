Взрыв в пустыне Невада запустил революционные эксперименты для глобального мониторинга ядерных испытаний

Science Daily: в США улучшают методику выявления ядерных взрывов

0:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Взрыв в Неваде, США, дал начало программе "Физический эксперимент 1" (PE1) под эгидой National Nuclear Security Administration для улучшения методов обнаружения маломощных ядерных взрывов.

Фото: coralreef.noaa.gov by Министерство энергетики США

В рамках первого этапа PE1-А сравниваются результаты компьютерного моделирования с данными из подземных и атмосферных экспериментов, включая сейсмические, акустические и электромагнитные данные взрыва от 18 октября. Серия из семи новых экспериментов направлена на изучение различных аспектов ядерных взрывов и улучшение моделирования, сообщает Science Daily.

Результаты этих экспериментов, которые обещают усовершенствовать физические модели и наши возможности по контролю ядерных взрывов, станут доступны через два года.