Секреты идеального домашнего педикюра: советы от профессионала

Уделяйте больше внимания крему и проводите педикюр дома с профессиональным уровнем

0:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Проведение педикюра в домашних условиях может обеспечить качество, сравнимое с салонным, благодаря нескольким советам от мастера Виктории Романовой.

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Она настаивает на использовании пилочки вместо щипчиков для удаления наросшей кожи, чтобы избежать повторного нарастания кожи, а также рекомендует стричь ногти с учетом квадратной формы и подпиливать их в одном направлении, чтобы избежать вросших ногтей. Полировка ногтей требует специального инструмента — баффа, особенно внимание уделяется боковым валикам, чтобы избежать необходимости их обрезания.

И, конечно, важно использовать крем с мочевиной для смягчения кожи, как часть обязательного ухода, который следует соблюдать не только во время педикюра, но и в повседневной жизни.