Секреты идеального домашнего педикюра: советы от профессионала

Проведение педикюра в домашних условиях может обеспечить качество, сравнимое с салонным, благодаря нескольким советам от мастера Виктории Романовой.
Она настаивает на использовании пилочки вместо щипчиков для удаления наросшей кожи, чтобы избежать повторного нарастания кожи, а также рекомендует стричь ногти с учетом квадратной формы и подпиливать их в одном направлении, чтобы избежать вросших ногтей. Полировка ногтей требует специального инструмента — баффа, особенно внимание уделяется боковым валикам, чтобы избежать необходимости их обрезания.
И, конечно, важно использовать крем с мочевиной для смягчения кожи, как часть обязательного ухода, который следует соблюдать не только во время педикюра, но и в повседневной жизни.
Артист раскрыл подробности личной жизни.