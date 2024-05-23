Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Соцфонд РФ предупредил россиян о новых мошеннических схемах
Сестра Жанны Фриске скончалась после продолжительной борьбы с раком
Четыре участка тела, где процесс старения происходит наиболее быстро
Раневская поделилась единственным способом долголетия
Эффективные упражнения для зарядки на работе
Ещё в 10 регионах могут запретить микроквартиры следом за Москвой, сообщил Мутко
"Бывают и рукопашные схватки": как работают штурмовые группы в зоне СВО
Упражнения для широких плеч: секреты тренировок
У отелей в Турции будут отбирать пляжи
Физики придумали выращивать в СВЧ-печи светящийся в рентгеновских лучах алмаз с наночастицами

Создан искусственный алмаз, способный светиться в рентгеновских лучах

1:58
Наука

Учёные из Института общей физики им. А. М. Прохорова РАН разработали методику получения композитного материала на основе алмаза и люминесцентных наночастиц, способного светиться под рентгеновским облучением. О своём изобретении они рассказали в журнале Carbon.

Создан искусственный алмаз, способный светиться в рентгеновских лучах
Фото: Adelphi Lab Center by Douglas G. LaFon is licensed under CC-by-2.0

Рентгеновские лучи используются во многих областях науки для непроникающего изучения различных материалов. Для их наблюдения нужны экраны-визуализаторы с люминофором, способным люменисцировать — переизлучать рентген в видимом диапазоне.

В науке и технике используется в сотни тысяч раз более мощный рентген, чем в медицине. Сделать для него детекторы сложно — многие материалы разрушаются под воздействием интенсивной радиации.

Алмаз довольно устойчив к рентгеновским лучам. А чтобы он светился под ними, нужно ввести в него частицы люминофора.

Возникает технологическая проблема. Искусственные алмазы выращиваются в экстремальных условиях — в водород-метановой плазме при температурах 750-900 °C. Таких испытаний не может пережить ни один люминофор.

Учёные нашли решение — СВЧ-печь. Регулируя в ней нагрев, сначала создают алмазную основу, наносят на него наночастицы люминофора и покрывают их алмазным же нанослоем, защищающим от агрессивной среды.

Уже сделан алмазный композит с включёнными в него люминофорами на основе фторидов и оксидов.

Но вообще методика универсальна и подходит не только для изготовления рентгеновских экранов. "Наш подход позволяет значительно расширить ассортимент веществ, которые возможно встроить в алмаз", — пояснил ведущий научный сотрудник лаборатории технологии наноматериалов для фотоники ИОФ РАН кандидат химических наук Сергей Кузнецов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой

Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.

Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Садальский объяснил, почему Виктория Боня не попала на Каннский фестиваль
Станислав Садальский рассказал, почему Викторию Боню не пустили на Каннский фестиваль
Садальский высмеял компанию Собчак на Каннском фестивале: "От них фотографы разбегались"
Рассаде томатов после пересадки в теплицу - обязательно: вот чем её полейте — корни окрепнут и пойдут в рост
Бойцы "Севера" переходят к основной фазе зачистки Волчанска Дмитрий Плотников "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин Союзники, которых США защищают от МУС, не имеют права выйти из-под опеки Любовь Степушова
Брюки-клёш: рекомендации по выбору подходящего фасона для разных типов фигуры
Когда начинать закрывать двери теплицы на ночь?
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Последние материалы
"Бывают и рукопашные схватки": как работают штурмовые группы в зоне СВО
Создан искусственный алмаз, способный светиться в рентгеновских лучах
Упражнения для широких плеч: секреты тренировок
Как маскировать признаки усталости после бессонной ночи всего за двадцать минут
У отелей в Турции будут отбирать пляжи
Разбираемся, любит ли лук золу
Ягодно-банановый смузи с овсянкой: как приготовить
Средняя цена аренды дома этим летом — 150 тысяч рублей в месяц
Глава Минпромторга Алиханов: российские машины составят конкуренцию китайским
Настя Ивлеева перекрасилась в брюнетку: "Упс"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников