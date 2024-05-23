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Можно ли сыпать золу под лук в огороде?

Разбираемся, любит ли лук золу

1:57
Садоводство » Овощи

Зола богата микроэлементами и питательными веществами, которые могут положительно влиять на рост и развитие растений. Однако, многие садоводы и огородники задаются вопросом: можно ли сыпать золу под лук?

Разбираемся, любит ли лук золу
Фото: creativecommons.org by McKay Savage is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Перед тем, как ответить на этот вопрос, необходимо понять, какие именно питательные вещества содержатся в золе и как они могут повлиять на растения. В состав золы входят калий, фосфор, кальций, магний, сера и другие элементы, которые необходимы для роста и развития растений. Кроме того, зола является щелочным веществом, что может помочь снизить кислотность почвы, что особенно важно для культур, предпочитающих нейтральную или слабощелочную среду.

Теперь перейдем к вопросу о влиянии золы на лук. Лук - это культура, которая любит плодородные и рыхлые почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией. Поэтому, в целом, зола может быть полезна для лука, так как она содержит необходимые для него элементы и может помочь поддержать оптимальную кислотность почвы. Однако, не стоит забывать, что зола является щелочным веществом, поэтому её не следует использовать в больших количествах, чтобы не нарушить баланс кислотности почвы.

Кроме того, стоит учитывать, что зола может содержать вредные для растений вещества, такие как тяжелые металлы или химические соединения. Поэтому, если вы планируете использовать золу в качестве удобрения для лука, необходимо убедиться, что она не загрязнена и не содержит вредных примесей.

Также стоит отметить, что зола не является единственным источником питательных веществ для растений. Существуют и другие органические и минеральные удобрения, которые могут быть более эффективными и безопасными для использования.

Как правильно развести золу для подкормки растений
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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