Секреты моментального освежения: как скрыть признаки усталости за 20 минут

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Как маскировать признаки усталости после бессонной ночи всего за двадцать минут

1:25
Моя семья » Красота и стиль

После бессонной ночи кожа может выглядеть усталой, с темными кругами и признаками усталости. Однако визажисты предлагают несколько приемов, которые помогут создать свежий и отдохнувший вид за считанные минуты.

Как маскировать признаки усталости после бессонной ночи всего за двадцать минут
Фото: Openverse by BiblioArchives / LibraryArchives is licensed under CC BY 2.0

Перед нанесением макияжа важно подготовить кожу, активно увлажнив ее без использования агрессивных процедур. Тканевая маска и патчи под глаза с охлажденным эффектом могут помочь освежить и увлажнить кожу.

Для маскировки признаков усталости на лице рекомендуется использовать легкую базу под макияж с эффектом сияния, BB-кремы и консилеры для скрытия темных кругов и покраснений. Оттенки консилера выбирайте ближе к естественному цвету кожи.

Румяна с сатиновым финишем в холодных розовых оттенках помогут придать лицу свежий вид. Они наносятся на самую высокую точку скулы и растушевываются в сторону висков.

Для глаз рекомендуется использовать нейтральные оттенки теней, хорошо растушеванные и без четких линий. Подводку лучше оставить на другой раз, а на слизистую применить персиковый или бледно-розовый карандаш.

Наконец, для завершения образа стоит выбрать персиковый блеск для губ, который придаст им объем и увлажнение, делая образ завершенным и свежим.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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