Растения удивят пышным цветением: рассказываем о простых подкормках цветов в июне

В июне цветам-однолетникам требуется дополнительный азот для стимуляции роста. Этот элемент можно получить как из органических источников, таких как куриный помёт, настойки трав, перегноя и компоста, так и из минеральных удобрений, например, мочевины и азота.

Фото: pixnio.com by Hansen, Rick L, U.S. Fish and Wildlife Service is licensed under Creative Commons CC0 License