Растения удивят пышным цветением: рассказываем о простых подкормках цветов в июне

В июне цветам-однолетникам требуется дополнительный азот для стимуляции роста. Этот элемент можно получить как из органических источников, таких как куриный помёт, настойки трав, перегноя и компоста, так и из минеральных удобрений, например, мочевины и азота.
При проведении подкормки клумбы в июне можно воспользоваться органическими материалами, например, навозной жижей. Для этого 1 кг перепревшего навоза разводят в 10 литрах воды и раствор применяют через день, разбавляя наполовину. После полива грунт следует рыхлить или мульчировать.
Подкормка на основе куриного помета готовится похожим образом, только настойку дополнительно настаивают в течение 14 дней, а затем разбавляют водой в пропорции ½ литра на 10 литров и используют для полива корней цветов.
Ещё один вариант подкормки — использование зольного порошка, размешанного в 10 литрах воды.
В период жары подкормку следует проводить утром или вечером с помощью настоек органических удобрений.
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