Растения удивят пышным цветением: рассказываем о простых подкормках цветов в июне

Важные подкормки цветов в июне

1:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

В июне цветам-однолетникам требуется дополнительный азот для стимуляции роста. Этот элемент можно получить как из органических источников, таких как куриный помёт, настойки трав, перегноя и компоста, так и из минеральных удобрений, например, мочевины и азота.

Фото: pixnio.com by Hansen, Rick L, U.S. Fish and Wildlife Service is licensed under Creative Commons CC0 License

При проведении подкормки клумбы в июне можно воспользоваться органическими материалами, например, навозной жижей. Для этого 1 кг перепревшего навоза разводят в 10 литрах воды и раствор применяют через день, разбавляя наполовину. После полива грунт следует рыхлить или мульчировать.

Подкормка на основе куриного помета готовится похожим образом, только настойку дополнительно настаивают в течение 14 дней, а затем разбавляют водой в пропорции ½ литра на 10 литров и используют для полива корней цветов.

Ещё один вариант подкормки — использование зольного порошка, размешанного в 10 литрах воды.

В период жары подкормку следует проводить утром или вечером с помощью настоек органических удобрений.