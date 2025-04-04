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Москва — вторая в мире по числу миллиардеров: кто сделал Россию богаче

2:13
Экономика

Согласно свежему рейтингу, опубликованному журналом Forbes, Москва заняла второе место в мире по числу миллиардеров, опередив такие города, как Гонконг, Лондон и Пекин.

Вид с Останкинской телебашни на ММДЦ ('Москва-Сити') и Западный округ
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вид с Останкинской телебашни на ММДЦ ('Москва-Сити') и Западный округ

На данный момент в Москве проживают 90 миллиардеров - на 16 человек больше, чем годом ранее. Совокупное состояние этих сверхобеспеченных россиян оценивается в 409 миллиардов долларов. Такой внушительный прирост стал возможен несмотря на международную напряжённость и санкционную среду, в которой оказался российский бизнес.

Безусловным лидером среди московских богачей остаётся Вагит Алекперов, основатель нефтяной компании "Лукойл". За прошедший год его личное состояние увеличилось и достигло 28,7 миллиарда долларов. В отличие от многих других представителей бизнеса, он демонстрирует стабильный рост уже не первый год.

Если взглянуть на глобальный рейтинг, то первое место по числу миллиардеров по-прежнему удерживает Нью-Йорк. В мегаполисе насчитывается 123 миллиардера, что на 13 человек больше, чем в прошлом году. На вершине списка самых богатых жителей Нью-Йорка находится бизнесмен, филантроп и бывший мэр города Майкл Блумберг, чьё состояние оценивается в 105 миллиардов долларов.

Интересно, что Гонконг, который в 2024 году делил второе место с Москвой, в этом году опустился на третью позицию — количество миллиардеров там уменьшилось на два человека и составляет теперь 72. За ним следуют Лондон, Пекин, Мумбаи, Сингапур, а также Шанхай и Сан-Франциско, которые делят между собой восьмую строчку. Замыкает первую десятку Лос-Анджелес.

Эксперты подчёркивают, что столь стремительное увеличение числа миллиардеров в Москве связано не только с ростом капитала в традиционных отраслях — таких как нефть и газ, но и с изменением структуры собственности, переоценкой активов и курсовыми колебаниями, выгодными для экспортёров.

Уточнения

«Лукойл» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России.

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Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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