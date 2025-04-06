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Взрывозащищённый BMW X5 Protection VR6: когда роскошь встречается с военной бронёй

2:11
Авто

Компания BMW официально представила обновлённую бронированную версию своего популярного внедорожника — X5 Protection VR6. Этот автомобиль сочетает в себе роскошь и высокий уровень защиты, соответствующий стандарту VR6, обеспечивая безопасность пассажиров от огнестрельного оружия и взрывных устройств.

BMW X5
Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
BMW X5

Высокий уровень защиты

BMW X5 Protection VR6 разработан для противостояния атакам с использованием автоматического оружия калибра 7,62 мм, аналогичного тому, что применяется в АК-47. Кроме того, автомобиль способен выдерживать взрывы ручных гранат и самодельных взрывных устройств. Для достижения такого уровня безопасности внедорожник оснащён бронированными дверями, крышей, окнами и специальным самоуплотняющимся топливным баком.

Мощный двигатель и динамика

Несмотря на дополнительную защиту, увеличившую массу автомобиля до 3 275 кг, X5 Protection VR6 оснащён 4,4-литровым бензиновым V8 с двойным турбонаддувом. Этот двигатель обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч за 5,9 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 210 км/ч.

Интерьер и дополнительные функции

Салон бронированного X5 практически идентичен стандартной модели, но дополнен специальной коммуникационной системой и панелью управления защитными функциями. Особое внимание уделено шумоизоляции, обеспечивающей комфорт пассажиров даже в экстремальных ситуациях.

Производство и стоимость

Производство BMW X5 Protection VR6 осуществляется на заводе компании в Спартанберге, США. Стоимость модели пока не объявлена, но ожидается, что она превысит цену стандартного X5 M60i, которая начинается от $90 000.

Уточнения

BMW AG (рус. Бэ-Эм-Вэ́) — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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