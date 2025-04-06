Не стареет, а молодеет: отказ от алкоголя полностью изменил жизнь Стаса Михайлова

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стас Михайлов ведёт здоровый образ жизни и восхищает поклонниц своей внешностью. Многие замечают, что Михайлов не только не стареет, но даже молодеет с годами. Теперь он сделал следующий шаг на пути самосовершенствования и полностью отказался от алкоголя.

Фото: commons.wikimedia.org by Aleksandr Veprev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стас Михайлов

Певец заметил в себе перемены после отказа от спиртного. Он понял, что теперь даже его мысли изменились.

"Я просто поменял образ жизни. Жалею, что раньше этого не сделал. Отказался от алкоголя. Это самое главное. Алкоголь когда убираешь — даже чуть-чуть, — всё сразу на место становится. Мысли другие, всё другое", — заявил Стас Михайлов.

Уточнения

Станисла́в Влади́мирович (Стас) Миха́йлов (род. 27 апреля 1969, Сочи, Краснодарский край, СССР) — российский эстрадный певец, автор песен, продюсер; народный артист Российской Федерации (2022).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.