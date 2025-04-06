Осторожно: декоративная амуниция может стать причиной травм собаки

2:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Выбирая аксессуары для питомца, многие владельцы забывают о важнейших правилах безопасности, увлекаясь модными и яркими вариантами. К сожалению, красота не всегда идёт рука об руку с комфортом и здоровьем. Давайте разберёмся, какие проблемы могут возникнуть из-за неправильного выбора амуниции.

Фото: flickr.com by aubree clark, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бернский зенненхунд

Почему красивые поводки и шлейки могут быть опасны для вашей собаки

Блестящие ошейники с металлическими элементами и стильные шлейки могут выглядеть эффектно, но они могут быть опасны для здоровья собаки. Узкие ошейники с металлическими элементами могут натирать кожу, вызывая раздражения и воспаления. Декоративные шипы или подвески часто цепляются за окружающие предметы, что увеличивает риск травм.

Неудобные шлейки

Шлейки, не учитывающие анатомию животного, могут нарушить кровообращение и создать избыточную нагрузку на суставы, что особенно вредно для щенков и пожилых собак. Некорректно подобранные материалы, такие как синтетика или жёсткая кожа, могут вызвать аллергию, а также привести к опрелостям. Собака начнёт чесаться, терять шерсть, а расчёсы превращаются в открытые раны, что повышает риск инфекций.

Токсичные вещества и опасные застёжки

Яркие красители, которые используют для дешёвых аксессуаров, могут быть токсичными. При намокании или контакте со слюной химические вещества проникают в организм животного, что может привести к отравлению. Кроме того, амуниция с плохими застёжками может внезапно расстегнуться в самый неподобающий момент, оставив питомца без контроля. Это особенно опасно рядом с дорогами или в незнакомых местах.

Риски для дыхания и поведение

Некоторые шлейки могут слишком сильно давить на горло, затрудняя дыхание при рывке. Это может привести к кашлю, хрипам и даже к коллапсу трахеи в критических случаях. Постоянный дискомфорт, связанный с неудобной амуницией, может вызвать у собаки стресс. Питомец становится раздражительным, отказывается от прогулок и игр.

Как правильно выбрать амуницию

Чтобы избежать всех этих проблем, важно подобрать амуницию, исходя из размера, породы и активности вашей собаки. Измерьте обхват шеи и груди питомца и обращайте внимание на качество фурнитуры. Швы должны быть прочными, а внутренняя поверхность — мягкой и гладкой. Регулярно проверяйте, не стал ли ошейник слишком тесным по мере роста собаки.

Не лишним будет проконсультироваться с кинологом или ветеринаром, который поможет выбрать аксессуары, подходящие именно вашему питомцу и минимизирующие риски травм. Ведь здоровье вашей собаки — это не то, с чем можно экспериментировать.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



