14 антицеллюлитных средств, которые действительно работают: какой выбрать именно вам?

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Целлюлит — это проблема, с которой сталкиваются многие женщины, независимо от возраста, образа жизни или питания. Он затрагивает около 90% женщин, поэтому важно знать, как эффективно с ним бороться. Антицеллюлитные кремы могут стать отличным помощником в этом деле.

Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крем для тела

Бьюти-редакторы французского Vogue рассмотрели 17 формул, которые доказали свою эффективность, и рассказали о том, как лучше всего бороться с целлюлитом.

Какие антицеллюлитные кремы наиболее эффективны?

Мусс Melt Me Fairy от Garancia. Этот веганский продукт содержит 90% натуральных ингредиентов и помогает не только бороться с целлюлитом, но и улучшает упругость кожи. В сочетании с ночным кремом с экстрактом красных водорослей он обеспечивает комплексный уход. Волшебный крем для тела от Charlotte Tilbury. Крем содержит кофеин и комплекс Algaktiv Uplift, которые эффективно борются с целлюлитом и растяжками. После 8 недель применения проявления целлюлита уменьшаются на 60%. Антицеллюлитное массажное масло Weleda. Формула на основе розмаринового и березового масел позволяет проводить массаж без ощущения жирности. Активные компоненты восстанавливают и укрепляют кожу. Желе из помеола LipoReduce. Основным активным ингредиентом является адипомин, который воздействует на накопление жира. В состав также входят натуральные компоненты, такие как бурые водоросли и лонган, которые помогают улучшить силуэт. Концентрированный гель для похудения Biotherm. Гель Celluli Eraser содержит экстракт коралловых водорослей и кофеин, которые заметно уменьшают проявления целлюлита. Процедура для похудения Clarins Body Fit. Легкий гель-крем с экстрактом айвы увлажняет, подтягивает и моделирует силуэт. Подходит для всех типов целлюлита. L'Occitane Артишоковый массажный крем. Крем с детоксицирующим эффектом на основе артишока и ультрачувственной текстурой помогает бороться с целлюлитом. Для лучшего эффекта его можно использовать с массажером гуаша. Foreo Supercharged Сыворотка. Сыворотка содержит антиоксиданты и активные компоненты, которые воздействуют на все причины целлюлита. В сочетании с массажным прибором BEAR™ 2 результаты становятся заметны уже через 2 часа. Экспертный крем для тела от целлюлита от Phyt's. Гель-крем с экстрактом зеленого кофе действует как дренажное средство и уменьшает эффект "апельсиновой корки". Заметные результаты появляются через 14 дней. Укрепляющий и тонизирующий крем Nuxe Tea Dream. Крем с текстурой, напоминающей кубики льда, глубоко увлажняет и тонизирует кожу. В состав входят зеленый чай и рожь, которые укрепляют и повышают тонус кожи. Крем для тела Lierac Body-Slim. Криоактивный концентрат с кофеином и имбирем помогает бороться с целлюлитом и стойким жиром. Корректирующий крем Thalgo Défi Cellulite. Французский бренд разработал крем, который эффективно уменьшает проявления целлюлита на проблемных участках. Укрепляющий крем для тела Patyka's. Крем содержит масло розового перца, имбиря и масло ши, которые уменьшают ямочки и укрепляют кожу. Подходит для рук. Антицеллюлитный концентрат Payot. Легкая сыворотка с активными компонентами помогает бороться с целлюлитом и улучшает состояние кожи.

Антицеллюлитные кремы — это эффективный способ улучшить внешний вид кожи и уменьшить проявления целлюлита. Выберите тот, который подходит именно вам, и наслаждайтесь результатами!

Как быстро избавиться от целлюлита?

Есть несколько проверенных способов борьбы с целлюлитом. Для достижения наилучшего результата лучше всего использовать комплексный подход. Регулярные физические нагрузки, такие как плавание, бег, силовые тренировки или даже простая ходьба, помогают уменьшить проявления целлюлита, сжигая жир и укрепляя мышцы. Специальные упражнения, например, пилатес, также могут быть полезны для уменьшения жировых отложений.

Кроме того, существуют эффективные методы в сфере косметологии, которые помогают справиться с целлюлитом и улучшить состояние кожи. Регулярный самомассаж с использованием круговых движений — это отличная процедура, которую можно выполнять самостоятельно. Для усиления эффекта рекомендуется использовать антицеллюлитный крем. Также полезно проводить лимфодренажные процедуры и посещать косметолога для профессионального ухода.

Что касается питания, стоит обратить внимание на потребление жиров. Если их слишком много, это может способствовать появлению целлюлита. Пересмотр рациона и его сбалансированность могут помочь улучшить состояние кожи и уменьшить проявления целлюлита.

Уточнения

Целлюлит (англ lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки, внешне проявляется бугристостью кожи в виде «апельсиновой корки» при её стягивании, а на последних стадиях и в обычном состоянии.



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