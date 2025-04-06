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14 антицеллюлитных средств, которые действительно работают: какой выбрать именно вам?

5:24
Моя семья » Красота и стиль

Целлюлит — это проблема, с которой сталкиваются многие женщины, независимо от возраста, образа жизни или питания. Он затрагивает около 90% женщин, поэтому важно знать, как эффективно с ним бороться. Антицеллюлитные кремы могут стать отличным помощником в этом деле.

Крем для тела
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крем для тела

Бьюти-редакторы французского Vogue рассмотрели 17 формул, которые доказали свою эффективность, и рассказали о том, как лучше всего бороться с целлюлитом.

Какие антицеллюлитные кремы наиболее эффективны?

  1. Мусс Melt Me Fairy от Garancia. Этот веганский продукт содержит 90% натуральных ингредиентов и помогает не только бороться с целлюлитом, но и улучшает упругость кожи. В сочетании с ночным кремом с экстрактом красных водорослей он обеспечивает комплексный уход.
  2. Волшебный крем для тела от Charlotte Tilbury. Крем содержит кофеин и комплекс Algaktiv Uplift, которые эффективно борются с целлюлитом и растяжками. После 8 недель применения проявления целлюлита уменьшаются на 60%.
  3. Антицеллюлитное массажное масло Weleda. Формула на основе розмаринового и березового масел позволяет проводить массаж без ощущения жирности. Активные компоненты восстанавливают и укрепляют кожу.
  4. Желе из помеола LipoReduce. Основным активным ингредиентом является адипомин, который воздействует на накопление жира. В состав также входят натуральные компоненты, такие как бурые водоросли и лонган, которые помогают улучшить силуэт.
  5. Концентрированный гель для похудения Biotherm. Гель Celluli Eraser содержит экстракт коралловых водорослей и кофеин, которые заметно уменьшают проявления целлюлита.
  6. Процедура для похудения Clarins Body Fit. Легкий гель-крем с экстрактом айвы увлажняет, подтягивает и моделирует силуэт. Подходит для всех типов целлюлита.
  7. L'Occitane Артишоковый массажный крем. Крем с детоксицирующим эффектом на основе артишока и ультрачувственной текстурой помогает бороться с целлюлитом. Для лучшего эффекта его можно использовать с массажером гуаша.
  8. Foreo Supercharged Сыворотка. Сыворотка содержит антиоксиданты и активные компоненты, которые воздействуют на все причины целлюлита. В сочетании с массажным прибором BEAR™ 2 результаты становятся заметны уже через 2 часа.
  9. Экспертный крем для тела от целлюлита от Phyt's. Гель-крем с экстрактом зеленого кофе действует как дренажное средство и уменьшает эффект "апельсиновой корки". Заметные результаты появляются через 14 дней.
  10. Укрепляющий и тонизирующий крем Nuxe Tea Dream. Крем с текстурой, напоминающей кубики льда, глубоко увлажняет и тонизирует кожу. В состав входят зеленый чай и рожь, которые укрепляют и повышают тонус кожи.
  11. Крем для тела Lierac Body-Slim. Криоактивный концентрат с кофеином и имбирем помогает бороться с целлюлитом и стойким жиром.
  12. Корректирующий крем Thalgo Défi Cellulite. Французский бренд разработал крем, который эффективно уменьшает проявления целлюлита на проблемных участках.
  13. Укрепляющий крем для тела Patyka's. Крем содержит масло розового перца, имбиря и масло ши, которые уменьшают ямочки и укрепляют кожу. Подходит для рук.
  14. Антицеллюлитный концентрат Payot. Легкая сыворотка с активными компонентами помогает бороться с целлюлитом и улучшает состояние кожи.

Антицеллюлитные кремы — это эффективный способ улучшить внешний вид кожи и уменьшить проявления целлюлита. Выберите тот, который подходит именно вам, и наслаждайтесь результатами!

Как быстро избавиться от целлюлита?

Есть несколько проверенных способов борьбы с целлюлитом. Для достижения наилучшего результата лучше всего использовать комплексный подход. Регулярные физические нагрузки, такие как плавание, бег, силовые тренировки или даже простая ходьба, помогают уменьшить проявления целлюлита, сжигая жир и укрепляя мышцы. Специальные упражнения, например, пилатес, также могут быть полезны для уменьшения жировых отложений.

Кроме того, существуют эффективные методы в сфере косметологии, которые помогают справиться с целлюлитом и улучшить состояние кожи. Регулярный самомассаж с использованием круговых движений — это отличная процедура, которую можно выполнять самостоятельно. Для усиления эффекта рекомендуется использовать антицеллюлитный крем. Также полезно проводить лимфодренажные процедуры и посещать косметолога для профессионального ухода.

Что касается питания, стоит обратить внимание на потребление жиров. Если их слишком много, это может способствовать появлению целлюлита. Пересмотр рациона и его сбалансированность могут помочь улучшить состояние кожи и уменьшить проявления целлюлита.

Уточнения

Целлюлит (англ   lang="en">cellulite) — особенность внешнего вида кожи, обусловленная структурными изменениями подкожно-жировой клетчатки, внешне проявляется бугристостью кожи в виде «апельсиновой корки» при её стягивании, а на последних стадиях и в обычном состоянии.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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