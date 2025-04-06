Почему некоторые люди спорят до пены у рта — и как в этом виноват их мозг, а не характер

2:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое нейробиологическое исследование объясняет, почему политические взгляды, основанные на морали, кажутся людям такими нерушимыми. Всё дело не только в эмоциях, но и в способности понимать собственные ошибки. И, возможно, именно этого понимания некоторым и не хватает.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Спор двух мужчин

Мораль придаёт взглядам особую значимость

Когда люди воспринимают политическую позицию как морально правильную, их мозг реагирует быстрее и активнее, чем на нейтральные мнения. Это ускоряет принятие решений, но также делает человека менее склонным к сомнениям и компромиссам.

Активизируются зоны мозга, отвечающие за эмоции, конфликт и целеустремлённость.

Политические взгляды превращаются не в мнение, а в моральный императив.

Какая зона мозга "включается" на мораль

ФМРТ-сканирование показало: при морально окрашенных решениях у участников активнее работала:

Боковая префронтальная кора: зона целеполагания и контроля;

зона целеполагания и контроля; Передняя поясная кора и островковая доля: отвечают за эмоциональную значимость и внимание к конфликту;

и отвечают за эмоциональную значимость и внимание к конфликту; Вентромедиальная префронтальная кора: активна, когда мнение вызывает удовольствие, даже без моральной подоплёки.

А теперь к самому интересному — самосознание

Исследование показало: люди с низкой метакогнитивной чувствительностью (то есть слабо различающие, когда они правы, а когда — нет) чаще проявляют:

Более резкие моральные реакции в мозге.

Сильную вовлечённость при моральных оценках.

Меньшую склонность пересматривать свои взгляды.

Иными словами, если человек не умеет распознавать собственные ошибки, он может особенно яростно отстаивать убеждение, просто потому что считает его морально правильным.

Что делали учёные

Участники сначала прошли онлайн-опрос на моральную значимость политических тем (оружие, климат и т. д.);

Затем часть из них прошла фМРТ-сканирование, выбирая между двумя протестующими группами;

Также их тестировали на способность оценивать точность собственных решений.

Что это значит на практике

Люди, которые хуже понимают, когда ошибаются, чаще превращают политическое мнение в моральную догму. И, что важнее, их мозг подтверждает эту уверенность нейронной бурей — даже если она необоснованна.

К чему это ведёт

Более высокая ригидность в суждениях.

Меньшая открытость к другим взглядам.

Политическая поляризация.

Улучшение метакогнитивной чувствительности — осознания своих ошибок — может стать ключом к более гибкому мышлению и диалогу.

Уточнения

Нейропсихология - междисциплинарное научное направление, лежащее на стыке психологии и нейронауки, нацелена на понимание связи структуры и функционирования головного мозга с психическими процессами и поведением живых существ.

