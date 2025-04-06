Почему некоторые люди спорят до пены у рта — и как в этом виноват их мозг, а не характер

Новое нейробиологическое исследование объясняет, почему политические взгляды, основанные на морали, кажутся людям такими нерушимыми. Всё дело не только в эмоциях, но и в способности понимать собственные ошибки. И, возможно, именно этого понимания некоторым и не хватает.
Когда люди воспринимают политическую позицию как морально правильную, их мозг реагирует быстрее и активнее, чем на нейтральные мнения. Это ускоряет принятие решений, но также делает человека менее склонным к сомнениям и компромиссам.
ФМРТ-сканирование показало: при морально окрашенных решениях у участников активнее работала:
Исследование показало: люди с низкой метакогнитивной чувствительностью (то есть слабо различающие, когда они правы, а когда — нет) чаще проявляют:
Иными словами, если человек не умеет распознавать собственные ошибки, он может особенно яростно отстаивать убеждение, просто потому что считает его морально правильным.
Люди, которые хуже понимают, когда ошибаются, чаще превращают политическое мнение в моральную догму. И, что важнее, их мозг подтверждает эту уверенность нейронной бурей — даже если она необоснованна.
Улучшение метакогнитивной чувствительности — осознания своих ошибок — может стать ключом к более гибкому мышлению и диалогу.
Нейропсихология - междисциплинарное научное направление, лежащее на стыке психологии и нейронауки, нацелена на понимание связи структуры и функционирования головного мозга с психическими процессами и поведением живых существ.
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