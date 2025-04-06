Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 самых надёжных авто СССР, несмотря ни на что
Ловушка на животе и личинки внутри: пугающее открытие из Мьянмы
14 антицеллюлитных средств, которые действительно работают: какой выбрать именно вам?
Из старой сумки — в горшок, браслет или органайзер: идеи, которые удивляют
Осторожно: декоративная амуниция может стать причиной травм собаки
Не стареет, а молодеет: отказ от алкоголя полностью изменил жизнь Стаса Михайлова
Москва — вторая в мире по числу миллиардеров: кто сделал Россию богаче
Взрывозащищённый BMW X5 Protection VR6: когда роскошь встречается с военной бронёй
Финансовые барьеры и газовые перспективы: Россия может стать участником энергорынка Африки

Почему некоторые люди спорят до пены у рта — и как в этом виноват их мозг, а не характер

2:45
Здоровье

Новое нейробиологическое исследование объясняет, почему политические взгляды, основанные на морали, кажутся людям такими нерушимыми. Всё дело не только в эмоциях, но и в способности понимать собственные ошибки. И, возможно, именно этого понимания некоторым и не хватает.

Спор двух мужчин
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Спор двух мужчин

Мораль придаёт взглядам особую значимость

Когда люди воспринимают политическую позицию как морально правильную, их мозг реагирует быстрее и активнее, чем на нейтральные мнения. Это ускоряет принятие решений, но также делает человека менее склонным к сомнениям и компромиссам.

  • Активизируются зоны мозга, отвечающие за эмоции, конфликт и целеустремлённость.
  • Политические взгляды превращаются не в мнение, а в моральный императив.

Какая зона мозга "включается" на мораль

ФМРТ-сканирование показало: при морально окрашенных решениях у участников активнее работала:

  • Боковая префронтальная кора: зона целеполагания и контроля;
  • Передняя поясная кора и островковая доля: отвечают за эмоциональную значимость и внимание к конфликту;
  • Вентромедиальная префронтальная кора: активна, когда мнение вызывает удовольствие, даже без моральной подоплёки.

А теперь к самому интересному — самосознание

Исследование показало: люди с низкой метакогнитивной чувствительностью (то есть слабо различающие, когда они правы, а когда — нет) чаще проявляют:

  • Более резкие моральные реакции в мозге.
  • Сильную вовлечённость при моральных оценках.
  • Меньшую склонность пересматривать свои взгляды.

Иными словами, если человек не умеет распознавать собственные ошибки, он может особенно яростно отстаивать убеждение, просто потому что считает его морально правильным.

Что делали учёные

  • Участники сначала прошли онлайн-опрос на моральную значимость политических тем (оружие, климат и т. д.);
  • Затем часть из них прошла фМРТ-сканирование, выбирая между двумя протестующими группами;
  • Также их тестировали на способность оценивать точность собственных решений.

Что это значит на практике

Люди, которые хуже понимают, когда ошибаются, чаще превращают политическое мнение в моральную догму. И, что важнее, их мозг подтверждает эту уверенность нейронной бурей — даже если она необоснованна.

К чему это ведёт

  • Более высокая ригидность в суждениях.
  • Меньшая открытость к другим взглядам.
  • Политическая поляризация.

Улучшение метакогнитивной чувствительности — осознания своих ошибок — может стать ключом к более гибкому мышлению и диалогу.

Уточнения

Нейропсихология - междисциплинарное научное направление, лежащее на стыке психологии и нейронауки, нацелена на понимание связи структуры и функционирования головного мозга с психическими процессами и поведением живых существ.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Сейчас читают
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Недвижимость
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться Аудио 
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще
Домашние животные
Не умиляться, а эвакуироваться: кого летом на даче лучше не трогать вообще Аудио 
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Красота и стиль
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
Популярное
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые

Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.

Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите
ТОП-5 стран, где Урал с коляской стал культовым мотоциклом Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
Последние материалы
Как уход Дарьи Храмовой из Непары сломал Александра Шоуа: страшная правда о состоянии певца
Свадебный фурор богатейшего человека планеты: вот почему туристы стали массово отказываться от поездок в Венецию
Импорт рыбы из недружественных стран упал до рекордного минимума: как санкции повлияли на отрасль
Корзины, глиняные горшки и лён: как оживает интерьер в стиле farmcore
Мужчина сделал 10 001 подтягиваний за сутки: вот как ему это удалось
ТОП-5 самых народных моторов СССР — от ВАЗ до УАЗ
Колеса в салоне убивают: почему смертельно опасно перевозить шины
Неэстетичное поведение на сцене: Пригожин раскритиковал SHAMAN'а за микрофон в штанах
Собака, которая идеально подойдёт семье с детьми — но любит командовать
США выдвинут Киеву жёсткий ультиматум: мир на условиях РФ, либо потеря поддержки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.