Финансовые барьеры и газовые перспективы: Россия может стать участником энергорынка Африки

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский газ может стать важным игроком на африканском энергетическом рынке, однако для этого необходимо создать соответствующую инфраструктуру.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Об этом заявил исполнительный председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк в интервью РИА Новости.

Он отметил, что Африка действительно нуждается в газе, и поставки из России могли бы значительно повлиять на электростанции, нефтехимическую промышленность и развитие производства на континенте. Однако существуют препятствия для сотрудничества с Россией в области газа, такие как низкая платежеспособность африканских государств и отсутствие необходимой инфраструктуры для приема и распределения газа.

Аюк подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на развитии энергетической инфраструктуры, включая возможности транспортировки и использования газа, например, с помощью барж. Решение этой задачи откроет двери для российского газа на африканском рынке.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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