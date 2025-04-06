Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Весенний уход за первоцветами: секреты яркого цветения крокусов, нарциссов и тюльпанов
Экономим на кондиционере без потери комфорта: как это возможно
ТОП-5 самых надёжных авто СССР, несмотря ни на что
Ловушка на животе и личинки внутри: пугающее открытие из Мьянмы
14 антицеллюлитных средств, которые действительно работают: какой выбрать именно вам?
Почему некоторые люди спорят до пены у рта — и как в этом виноват их мозг, а не характер
Из старой сумки — в горшок, браслет или органайзер: идеи, которые удивляют
Осторожно: декоративная амуниция может стать причиной травм собаки
Не стареет, а молодеет: отказ от алкоголя полностью изменил жизнь Стаса Михайлова

Финансовые барьеры и газовые перспективы: Россия может стать участником энергорынка Африки

1:01
Экономика

Российский газ может стать важным игроком на африканском энергетическом рынке, однако для этого необходимо создать соответствующую инфраструктуру.

Танкер с СПГ
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Танкер с СПГ

Об этом заявил исполнительный председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк в интервью РИА Новости.

Он отметил, что Африка действительно нуждается в газе, и поставки из России могли бы значительно повлиять на электростанции, нефтехимическую промышленность и развитие производства на континенте. Однако существуют препятствия для сотрудничества с Россией в области газа, такие как низкая платежеспособность африканских государств и отсутствие необходимой инфраструктуры для приема и распределения газа.

Аюк подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на развитии энергетической инфраструктуры, включая возможности транспортировки и использования газа, например, с помощью барж. Решение этой задачи откроет двери для российского газа на африканском рынке.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Новости спорта
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион Аудио 
Купе уходят в прошлое — дизайнеры делают ставку на другой шкаф
Недвижимость
Купе уходят в прошлое — дизайнеры делают ставку на другой шкаф Аудио 
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Авто
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня Аудио 
Популярное
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые

Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.

Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Ты думаешь, что экономишь топливо, но на деле готовишь мотор к капитальному ремонту
ТОП-5 стран, где Урал с коляской стал культовым мотоциклом Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
Последние материалы
ТОП-5 самых надёжных авто СССР, несмотря ни на что
Ловушка на животе и личинки внутри: пугающее открытие из Мьянмы
14 антицеллюлитных средств, которые действительно работают: какой выбрать именно вам?
Почему некоторые люди спорят до пены у рта — и как в этом виноват их мозг, а не характер
Из старой сумки — в горшок, браслет или органайзер: идеи, которые удивляют
Осторожно: декоративная амуниция может стать причиной травм собаки
Не стареет, а молодеет: отказ от алкоголя полностью изменил жизнь Стаса Михайлова
Москва — вторая в мире по числу миллиардеров: кто сделал Россию богаче
Взрывозащищённый BMW X5 Protection VR6: когда роскошь встречается с военной бронёй
Финансовые барьеры и газовые перспективы: Россия может стать участником энергорынка Африки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.