Финансовые барьеры и газовые перспективы: Россия может стать участником энергорынка Африки

Российский газ может стать важным игроком на африканском энергетическом рынке, однако для этого необходимо создать соответствующую инфраструктуру.
Об этом заявил исполнительный председатель Африканской энергетической палаты ЭнДжей Аюк в интервью РИА Новости.
Он отметил, что Африка действительно нуждается в газе, и поставки из России могли бы значительно повлиять на электростанции, нефтехимическую промышленность и развитие производства на континенте. Однако существуют препятствия для сотрудничества с Россией в области газа, такие как низкая платежеспособность африканских государств и отсутствие необходимой инфраструктуры для приема и распределения газа.
Аюк подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на развитии энергетической инфраструктуры, включая возможности транспортировки и использования газа, например, с помощью барж. Решение этой задачи откроет двери для российского газа на африканском рынке.
Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
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