ТОП-5 самых надёжных авто СССР, несмотря ни на что

Советские автомобили нередко ругают за внешний вид, эргономику или "моральное устаревание".

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru ВАЗ-2101

Но если посмотреть честно — в них была простота, выносливость и дух настоящей техники. Их можно было завести зимой при -30, отремонтировать на обочине и без проблем таскать дрова, картошку и тёщу.

Эти машины ездили не потому, что были идеальными, а потому, что были настоящими рабочими лошадками. Вот ТОП-5 самых надёжных автомобилей СССР — которые ездили вопреки всему.

1. ВАЗ-2101 "Копейка" — народный любимец, родом из Италии

Двигатель: 1.2 л, 64 л. с. Простая, ремонтопригодная, лёгкая.

Безотказна. До сих пор встречается на дорогах в рабочем состоянии.

2. УАЗ-469 — армейский внедорожник, который не жалел себя

Двигатель: 2.4 л, 75 л. с. Шёл по бездорожью, воде, снегу, грязи.

Используется и сейчас — в армии, на охоте, в тайге.

3. ГАЗ-24 "Волга" — солидная, как директор совхоза

Двигатель: 2.4 л, 95 л. с. Комфортная, но крепкая.

Могла служить десятилетиями при минимальном уходе.

4. Москвич-412 — тихий герой советских дорог

Двигатель: 1.5 л, 75 л. с. Надёжный двигатель и простая конструкция.

Его водили и в Сибири, и в Средней Азии — и он ехал везде.

5. ГАЗ-69 — внедорожник-первопроходец

Двигатель: 2.1 л, 55 л. с. Прообраз УАЗа, грубый и крепкий.

Работал в леспромхозах, геологических партиях и в армии.

Эти машины были не про комфорт, а про выживание и надёжность. Их делали для людей, которые умели держать в руках молоток и знали, как завести мотор "с толкача". И именно поэтому они — легенды.