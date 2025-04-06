Экономим на кондиционере без потери комфорта: как это возможно

В жару кондиционер — почти спасение. Но если выставить температуру слишком низкой, счёт за свет быстро "растает" — в плохом смысле. Специалисты предупреждают: разница между комфортом и перерасходом — всего в несколько градусов.
Если вы ставите кондиционер на 16-20 °C, будьте готовы к росту счета на 25%. Оптимальной считается температура от 23 до 25 °C — она даёт ощущение прохлады и при этом не заставляет прибор работать на износ.
Грязные фильтры и засорённые детали снижают эффективность прибора и увеличивают потребление энергии. Регулярная чистка — обязательна. А если не уверены в своих силах — вызывайте специалиста: это дешевле, чем ремонт.
Проверьте также, плотно ли закрыты двери и окна. Без герметичности кондиционер будет охлаждать улицу.
Не выставляйте слишком низкую температуру.
Включайте экономичный режим — он есть у большинства современных моделей.
Не оставляйте кондиционер включённым без надобности. Используйте таймер или выключайте вручную, когда уходите.
Энергоэффективность важна. Модели с меткой Procel — самые экономные.
Мощность имеет значение. Слишком сильный кондиционер для небольшой комнаты — зря потраченные деньги.
Правильная установка — залог экономной работы.
Держите двери и окна закрытыми, когда работает кондиционер.
Не ставьте экстремально низкие температуры.
На ночь можно уменьшать мощность — на улице становится прохладнее, и прибор не нужен на полную мощность.
Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.