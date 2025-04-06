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Экономим на кондиционере без потери комфорта: как это возможно

2:02
Недвижимость

В жару кондиционер — почти спасение. Но если выставить температуру слишком низкой, счёт за свет быстро "растает" — в плохом смысле. Специалисты предупреждают: разница между комфортом и перерасходом — всего в несколько градусов.

Кондиционер
Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zunter is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en
Кондиционер

Температура имеет значение

Если вы ставите кондиционер на 16-20 °C, будьте готовы к росту счета на 25%. Оптимальной считается температура от 23 до 25 °C — она даёт ощущение прохлады и при этом не заставляет прибор работать на износ.

Простые шаги для экономии

1. Следите за чистотой устройства

Грязные фильтры и засорённые детали снижают эффективность прибора и увеличивают потребление энергии. Регулярная чистка — обязательна. А если не уверены в своих силах — вызывайте специалиста: это дешевле, чем ремонт.

Проверьте также, плотно ли закрыты двери и окна. Без герметичности кондиционер будет охлаждать улицу.

2. Настройте кондиционер правильно

  • Не выставляйте слишком низкую температуру.

  • Включайте экономичный режим — он есть у большинства современных моделей.

  • Не оставляйте кондиционер включённым без надобности. Используйте таймер или выключайте вручную, когда уходите.

3. Правильно выберите и установите прибор

  • Энергоэффективность важна. Модели с меткой Procel — самые экономные.

  • Мощность имеет значение. Слишком сильный кондиционер для небольшой комнаты — зря потраченные деньги.

  • Правильная установка — залог экономной работы.

Ещё несколько полезных привычек:

  • Держите двери и окна закрытыми, когда работает кондиционер.

  • Не ставьте экстремально низкие температуры.

  • На ночь можно уменьшать мощность — на улице становится прохладнее, и прибор не нужен на полную мощность.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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