Из старой сумки — в горшок, браслет или органайзер: идеи, которые удивляют

2:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Женская сумка служит долго, но в какой-то момент выходит из моды или теряет вид. И вместо того чтобы выбрасывать её, стоит подарить ей вторую жизнь. Из старой сумки можно сделать массу полезных и стильных вещей — от аксессуаров до органайзеров и декора для дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Ohconfucius, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Сумка

1. Обновлённая сумка: быстрый апгрейд

Если сумка ещё крепкая, попробуйте:

Очистить её: глицерин — для блеска кожи, нашатырь — для замши.

Сменить подкладку. Выкройте новую из ткани и пришейте внутри.

Обновить ручки: из кожаных лент, шнура или проволоки с оплёткой.

Украсить краской для кожи, бисером или цепочками.

2. Клатч или стеганая сумочка

Старую сумку можно распороть и собрать заново:

Сформировать складки с помощью резинки.

Вшить новую подкладку и застёжку.

Украсить и добавить цепочку вместо ручки.

3. Цветочный горшок-подвес

Идея для дачи или балкона:

Удалите подкладку, замените её клеёнкой.

Засыпьте грунт и посадите цветы.

Подвесьте на ручки или верёвки.

Из кожаных лент можно сплести кашпо.

4. Аптечка для автомобиля

Сумка с несколькими отделениями — идеальный вариант:

Усильте дно картоном.

Пришейте молнию.

Уложите медикаменты по кармашкам.

5. Чехлы для гаджетов

Из мягкой кожи получаются отличные:

Чехлы для очков.

Обложки для телефона или планшета.

Кейс для ноутбука с укреплённым дном.

6. Браслеты: 3 варианта

Плетёный: три кожаные полоски, коса и застёжка.

Гофрированный: кожаная лента со стянутой резинкой.

С цветами: украшенный лепестками и бусинами браслет на кнопку.

7. Органайзер для мелочей

Распорите сумку.

Пристрочите карманы.

Сделайте петли для подвешивания.

Используйте для хранения косметики, инструментов или канцелярии.

8. Наволочка или декоративная подушка

Наденьте сумку на подушку — или набейте её наполнителем.

Пришейте застёжку или зашейте вручную.

Украсьте остатками декора из самой же сумки.

Уточнения

Су́мка — изделие, мягкая или твёрдая ёмкость, изготовленная из материи, кожи (натуральной или искусственной) и других материалов и предназначенная для переноски предметов в руках или на плече (реже — на поясе).



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