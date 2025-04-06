Из старой сумки — в горшок, браслет или органайзер: идеи, которые удивляют

Женская сумка служит долго, но в какой-то момент выходит из моды или теряет вид. И вместо того чтобы выбрасывать её, стоит подарить ей вторую жизнь. Из старой сумки можно сделать массу полезных и стильных вещей — от аксессуаров до органайзеров и декора для дома.
Если сумка ещё крепкая, попробуйте:
Очистить её: глицерин — для блеска кожи, нашатырь — для замши.
Сменить подкладку. Выкройте новую из ткани и пришейте внутри.
Обновить ручки: из кожаных лент, шнура или проволоки с оплёткой.
Украсить краской для кожи, бисером или цепочками.
Старую сумку можно распороть и собрать заново:
Сформировать складки с помощью резинки.
Вшить новую подкладку и застёжку.
Украсить и добавить цепочку вместо ручки.
Идея для дачи или балкона:
Удалите подкладку, замените её клеёнкой.
Засыпьте грунт и посадите цветы.
Подвесьте на ручки или верёвки.
Из кожаных лент можно сплести кашпо.
Сумка с несколькими отделениями — идеальный вариант:
Усильте дно картоном.
Пришейте молнию.
Уложите медикаменты по кармашкам.
Из мягкой кожи получаются отличные:
Чехлы для очков.
Обложки для телефона или планшета.
Кейс для ноутбука с укреплённым дном.
Плетёный: три кожаные полоски, коса и застёжка.
Гофрированный: кожаная лента со стянутой резинкой.
С цветами: украшенный лепестками и бусинами браслет на кнопку.
Распорите сумку.
Пристрочите карманы.
Сделайте петли для подвешивания.
Используйте для хранения косметики, инструментов или канцелярии.
Наденьте сумку на подушку — или набейте её наполнителем.
Пришейте застёжку или зашейте вручную.
Украсьте остатками декора из самой же сумки.
Су́мка — изделие, мягкая или твёрдая ёмкость, изготовленная из материи, кожи (натуральной или искусственной) и других материалов и предназначенная для переноски предметов в руках или на плече (реже — на поясе).
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