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Из старой сумки — в горшок, браслет или органайзер: идеи, которые удивляют

2:27
Недвижимость

Женская сумка служит долго, но в какой-то момент выходит из моды или теряет вид. И вместо того чтобы выбрасывать её, стоит подарить ей вторую жизнь. Из старой сумки можно сделать массу полезных и стильных вещей — от аксессуаров до органайзеров и декора для дома.

Сумка
Фото: commons.wikimedia.org by Ohconfucius, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сумка

1. Обновлённая сумка: быстрый апгрейд

Если сумка ещё крепкая, попробуйте:

  • Очистить её: глицерин — для блеска кожи, нашатырь — для замши.

  • Сменить подкладку. Выкройте новую из ткани и пришейте внутри.

  • Обновить ручки: из кожаных лент, шнура или проволоки с оплёткой.

  • Украсить краской для кожи, бисером или цепочками.

2. Клатч или стеганая сумочка

Старую сумку можно распороть и собрать заново:

  • Сформировать складки с помощью резинки.

  • Вшить новую подкладку и застёжку.

  • Украсить и добавить цепочку вместо ручки.

3. Цветочный горшок-подвес

Идея для дачи или балкона:

  • Удалите подкладку, замените её клеёнкой.

  • Засыпьте грунт и посадите цветы.

  • Подвесьте на ручки или верёвки.

  • Из кожаных лент можно сплести кашпо.

4. Аптечка для автомобиля

Сумка с несколькими отделениями — идеальный вариант:

  • Усильте дно картоном.

  • Пришейте молнию.

  • Уложите медикаменты по кармашкам.

5. Чехлы для гаджетов

Из мягкой кожи получаются отличные:

  • Чехлы для очков.

  • Обложки для телефона или планшета.

  • Кейс для ноутбука с укреплённым дном.

6. Браслеты: 3 варианта

  • Плетёный: три кожаные полоски, коса и застёжка.

  • Гофрированный: кожаная лента со стянутой резинкой.

  • С цветами: украшенный лепестками и бусинами браслет на кнопку.

7. Органайзер для мелочей

  • Распорите сумку.

  • Пристрочите карманы.

  • Сделайте петли для подвешивания.

  • Используйте для хранения косметики, инструментов или канцелярии.

8. Наволочка или декоративная подушка

  • Наденьте сумку на подушку — или набейте её наполнителем.

  • Пришейте застёжку или зашейте вручную.

  • Украсьте остатками декора из самой же сумки.

Уточнения

Су́мка — изделие, мягкая или твёрдая ёмкость, изготовленная из материи, кожи (натуральной или искусственной) и других материалов и предназначенная для переноски предметов в руках или на плече (реже — на поясе).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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