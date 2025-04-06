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Не солнцем единым: чем подкормить корнеплоды, чтобы они стали по-настоящему сочными

1:56
Садоводство

Иногда овощи вырастают пресными, даже если семена были отличные. И причина часто кроется не в погоде, а в… удобрениях и воде. Да-да, вкус напрямую зависит от условий, в которых растут ваши растения. И кое-что вы точно могли упустить.

Урожай
Фото: Freepik by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Урожай

Тайна сладких плодов — в калии

Если летом растения страдали от бедной почвы или тени, вкус можно "подтянуть" с помощью удобрений. Особенно важен калий. Он отвечает за накопление сахаров в плодах и корнеплодах. Добавьте его во второй половине лета — и ваши морковь, свекла, томаты станут гораздо вкуснее.

Полив имеет значение — но не всегда

Огурцы и кабачки любят воду, а вот томаты, арбузы и перцы — нет. Чем ближе урожай, тем меньше воды. Сокращение поливов за пару недель до сбора запускает механизм самозащиты: растения накапливают больше сахара, чтобы "пережить" стресс. В итоге — плоды слаще.

Арбузы на диете вкуснее

Интересный факт: арбузы, которые в конце сезона почти не поливают, — самые сладкие. Всё из-за накопления сахаров в мякоти. Так что экономия воды — не всегда плохо.

Солнце — бесплатный усилитель вкуса

Фотосинтез — главный поставщик сахара для плодов. Значит, чем больше солнца — тем слаще овощи. Расположите грядки в самом светлом месте. А если солнца не хватает, поставьте по краям светоотражающие экраны: белую плёнку, куски фольги — и свет достанется даже нижним листьям.

Зола — не только для картошки

Добавляйте золу в почву: она насыщает грядки магнием, бором и другими элементами, которые отвечают за вкус. К тому же зола снижает кислотность почвы — и это тоже помогает овощам "показать характер".

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры со всей площади её посева (посадки) в хозяйстве, регионе или в стране.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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