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Путешествие в ад: пассажиры Ocean Explorer пережили 12-метровые волны в канале Дрейка

1:21
Туризм

Путешествие к Антарктиде обернулось настоящим испытанием для пассажиров корабля Ocean Explorer от Quark Expeditions. В канале Дрейка — том самом, где сталкиваются воды Атлантического, Тихого и Южного океанов — лайнер попал в 12-метровые волны.

Шторм в океане
Фото: commons.wikimedia.org by Brocken Inaglory, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шторм в океане

Блогер и телеведущая Лесли Энн Мерфи рассказала об этом опыте в социальных сетях, сравнив происходящее с "48-часовой поездкой на американских горках". Паника, удары волн и страх — всё это было, но экипаж сохранял контроль над ситуацией. Пассажиров просили оставаться в каютах, пока океан бушевал за иллюминаторами.

Канал Дрейка длиной 645 км отделяет Антарктиду от Южной Америки и известен суровыми погодными условиями. Эти воды называют одними из самых непредсказуемых в мире. Два резких удара, известные как Drake Shakes, заставили многих усомниться в целости корабля. Но Ocean Explorer справился — как и положено судну, построенному для экстремальных морей.

Несмотря на риски, тысячи путешественников ежегодно выбирают этот маршрут ради захватывающих впечатлений. Ведь ничто не сравнится с ощущением, когда ты один на один с могучей природой.

Уточнения

Проли́в Дре́йка (англ. Drake Strait, исп. Pasaje de Drake/Mar de Hoces/Paso de Drake) — межконтинентальный пролив, соединяющий южные части Атлантического и Тихого океанов (в случае выделения Южного океана может полностью или частично относиться к нему). 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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