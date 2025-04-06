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Ловушка на животе и личинки внутри: пугающее открытие из Мьянмы

1:30
Наука

На севере Мьянмы в янтаре возрастом почти 99 миллионов лет учёные нашли нечто удивительное — осу с устрашающим "ловчим" брюшком, не похожим ни на одно современное насекомое. Это существо, по мнению исследователей, могло быть настоящим монстром для своей добычи — охотником с уникальным методом захвата.

Capitojoppa amazonica
Фото: Openverse by Kari Kaunisto, Unité de la biodiversité de l’Université de Turku, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Capitojoppa amazonica

Новое существо получило имя Sirenobethylus charybdis, в честь мифического чудовища Харибды. Как сказано в статье журнала BMC Biology, монстр мог представлять ранее неизвестное семейство — Sirenobethylidae. Отличительной чертой осы стал странный аппарат на брюшке, напоминающий мухоловку с тремя лопастями и десятками щетинок — он, вероятно, срабатывал в нужный момент, чтобы схватить ничего не подозревающего хозяина.

Исследования показали, что оса была паразитоидом — её личинки развивались внутри других насекомых, причём она позволяла им жить и расти до определённого момента. Это типичный признак паразитоидов — сложной и пугающей стратегии выживания.

Учёные провели компьютерную томографию 16 янтарных образцов, чтобы в деталях изучить анатомию осы. Всё указывает на то, что в меловом периоде мир насекомых был гораздо более разнообразным и странным, чем мы привыкли думать. И, возможно, мы только в начале пути к его настоящему пониманию.

Уточнения

Мья́нма — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в западной части полуострова Индокитай. Ранее (до 1989 года) страна была известна как Би́рма.

Хари́бда — морское чудовище из древнегреческой мифологии; олицетворённое представление всепоглощающей морской пучины (этимологически Харибда означает «водоворот», хотя есть и иные толкования этого слова).

Паразитоид — организм, который проводит значительную часть своей жизни (в личиночной стадии), проживая на или внутри своего единственного хозяина, которого он постепенно убивает в процессе поедания.

Sirenobethylus charybdis  class="ref-info" style="cursor: help;" title="на латинском языке">(лат.) — ископаемый вид ос, единственный в составе рода †Sirenobethylus и семейства †Sirenobethylidae из надсемейства Chrysidoidea (Hymenoptera). Меловой бирманский янтарь. Имеют уникальный брюшной хватательный аппарат.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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