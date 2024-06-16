Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хирург Умнов: чай с сахаром и каша из риса помогут протрезветь быстро
Оксана Самойлова рассказала о проблемах с продажей их роскошного дома в Подмосковье
Кинологи назвали самые вредные породы собак
Как защитить ягоды от птиц?
Готовим салат с курицей и авокадо
Эффективные упражнения для быстрого получения кубиков на прессе
Татьяна Волосожар рассказала о сложном периоде после рождения ребёнка
Как быстро отполировать автомобильные фары без специальных инструментов
Как эффективно экономить на топливе
Дизайнер создал скейтборд с круиз-контролем

Liquid Skateboard — первый в мире скейтборд с функцией круиз-контродя

1:38
Наука

Дизайнер Алексис Шабат из города Копенгаген разработал новаторский электрический скейтборд Liquid Skateboard, который позволяет управлять им без применения пульта.

Liquid Skateboard — первый в мире скейтборд с функцией круиз-контродя
Фото: commons.wikimedia.org by Jarek Tuszyński is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

По своему внешнему виду он идентичен обычному скейтборду — для начала движения нужно поставить одну ногу на доску и оттолкнуться другой. Однако если наступить на заднюю часть доски, сработает скрытый датчик давления, который запускает 350-ваттный электродвигатель, направленный на заднюю ступицу.

Система круиз-контроля поддерживает заданную скорость, ускоряя скейтборд до 22 км/ч и замедляя его на подъемах и спусках. Для остановки достаточно просто поставить ногу на землю. Для постепенного снижения скорости нужно периодически снимать давление с датчика.

Скейтборд автоматически запускается при вращении 75-мм полиуретановых колес и отключается, если остановиться более чем на 10 минут. При необходимости можно вручную выключить электродвигатель и использовать Liquid Skateboard как обычный скейтборд.

Источником питания служит съемный литий-ионный аккумулятор Samsung емкостью 90 Вт⋅ч. После двухчасовой зарядки хватает на 10-12 км пробега. Вес скейтборда составляет 4 кг.

Приобрести Liquid Skateboard можно на платформе Kickstarter, внеся депозит в размере 340 долларов. В перспективе розничная цена может увеличиться до 500 долларов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Российские бойцы завладели передовым боевым роботом в зоне СВО: эстонская разработка послужит на пользу ВПК РФ

В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.

Российские бойцы завладели эстонским боевым роботом THeMIS
Доллар, как мировая резервная валюта, не перестает себя дискредитировать
Токсичность доллара раскрылась во всей красе
Улучшаем урожай лука солью: когда и как вносить, чтобы получить отличный результат
Масляные обработки - эффективное и безопасное средство от колорадского жука
Выступлением в МИДе Путин поднял ставки и этим припёр Киев к стенке Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
Лолита раскрыла секрет похудения перед Премией МУЗ-ТВ: отказ от черешни и фруктов
Как нужно готовить брокколи, чтобы сохранить в ней максимум полезных веществ
Стоимость Lada Vesta бьёт рекорды: в России автомобили подорожали почти вдвое
Стоимость Lada Vesta бьёт рекорды: в России автомобили подорожали почти вдвое
Последние материалы
Как защитить ягоды от птиц?
Готовим салат с курицей и авокадо
Эффективные упражнения для быстрого получения кубиков на прессе
Татьяна Волосожар рассказала о сложном периоде после рождения ребёнка
Как быстро отполировать автомобильные фары без специальных инструментов
Как эффективно экономить на топливе
С какой целью заключаются корпоративные договора страхования жизни?
Российские туристы выбирают СНГ для летнего отдыха
Menopause: потеря зубов в постменопаузе вызвана хронической болезнью почек
Тест: Google Chrome стал самым быстрым браузером в мире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников