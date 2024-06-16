Дизайнер создал скейтборд с круиз-контролем

Liquid Skateboard — первый в мире скейтборд с функцией круиз-контродя

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Дизайнер Алексис Шабат из города Копенгаген разработал новаторский электрический скейтборд Liquid Skateboard, который позволяет управлять им без применения пульта.

Фото: commons.wikimedia.org by Jarek Tuszyński is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

По своему внешнему виду он идентичен обычному скейтборду — для начала движения нужно поставить одну ногу на доску и оттолкнуться другой. Однако если наступить на заднюю часть доски, сработает скрытый датчик давления, который запускает 350-ваттный электродвигатель, направленный на заднюю ступицу.

Система круиз-контроля поддерживает заданную скорость, ускоряя скейтборд до 22 км/ч и замедляя его на подъемах и спусках. Для остановки достаточно просто поставить ногу на землю. Для постепенного снижения скорости нужно периодически снимать давление с датчика.

Скейтборд автоматически запускается при вращении 75-мм полиуретановых колес и отключается, если остановиться более чем на 10 минут. При необходимости можно вручную выключить электродвигатель и использовать Liquid Skateboard как обычный скейтборд.

Источником питания служит съемный литий-ионный аккумулятор Samsung емкостью 90 Вт⋅ч. После двухчасовой зарядки хватает на 10-12 км пробега. Вес скейтборда составляет 4 кг.

Приобрести Liquid Skateboard можно на платформе Kickstarter, внеся депозит в размере 340 долларов. В перспективе розничная цена может увеличиться до 500 долларов.