Российских чиновников раскритиковали за задержку сдачи жилья: мэр Кощенко оправдывается завышенными планами

Российских чиновников раскритиковали за задержку сдачи жилья

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Временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Руслан Кухарук выразил недовольство главой Нижневартовска Дмитрием Кощенко из-за задержки в сдаче жилья в эксплуатацию. Об этом сообщает Ura. ru со ссылкой на источник.

Фото: Окружное управление социального развития (Раменского городского округа, городских округов Бронницы и Жуковский) is licensed under CC0

По данным мэра, в 2023 году в Нижневартовске было введено в эксплуатацию 59 тысяч квадратных метров жилья, хотя планировалось сдать 100 тысяч квадратных метров к концу года. Как сообщил источник издания, Кощенко оправдывал отставание завышенными планами. Однако Кухарук посчитал это оправдание неприемлемым, подчеркнув, что местные власти должны поддерживать постоянный контакт с округом и выполнять поставленные задачи в строительной сфере.

Ura.ru отправило запрос в департамент внутренней политики ХМАО, но на момент публикации ответа не получили.