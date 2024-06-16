Оксана Самойлова и Джиган снизили цену на роскошный особняк в Подмосковье до 155 миллионов рублей

Блогер и предприниматель Оксана Самойлова, жена рэпера Джигана, сообщила, что пока не удалось продать их роскошный дом в Подмосковье. Об этом она рассказала на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ, передает онлайн-журнал "Страсти".
Первоначальная стоимость особняка площадью 750 квадратных метров в поселке Шато-Соверен составляла 200 миллионов рублей, но позже цену снизили до 155 миллионов рублей. В доме имеются четыре спальни, столько же санузлов и гардеробных, а также просторная гостиная с камином, столовая, кинотеатр, тренажерный зал и хаммам. На участке также расположен гостевой дом площадью 250 квадратных метров. Отмечается, что недвижимость находится в ипотеке, оформленной на Джигана.
Самойлова призналась, что не понимает, почему дом до сих пор не нашел нового владельца, но подчеркнула, что они не торопятся с продажей и не планируют снижать цену. "Там адекватная рыночная цена. Ну, мы никуда не спешим. Не купят — сами будем там ягодки кушать", — сказала Оксана со смехом.
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