Молочный коктейль с мороженым: посыпьте напиток кусочками шоколада

Будь то лето или зима, мороженое остаётся нашим лучшим другом во все времена. Если вы также один из тех, кто любит мороженое, то вам наверняка понравится этот рецепт молочного коктейля с мороженым. Этот простой в приготовлении напиток можно быстро приготовить дома.
В блендере смешайте молоко, ванильное мороженое и сахар. Взбивайте, пока смесь не станет кремовой. Добавьте кубики льда в сервировочный стакан и налейте коктейль. Натрите кусочки шоколада и посыпьте коктейль.
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