Молочный коктейль с мороженым: посыпьте напиток кусочками шоколада

Как приготовить молочный коктейль с мороженым

0:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Будь то лето или зима, мороженое остаётся нашим лучшим другом во все времена. Если вы также один из тех, кто любит мороженое, то вам наверняка понравится этот рецепт молочного коктейля с мороженым. Этот простой в приготовлении напиток можно быстро приготовить дома.

Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

2 стакана молока

3 шарика ванильного мороженого

2 кусочка тёмного шоколада

2 столовые ложки сахара

1/2 стакана кубиков льда

Приготовление

В блендере смешайте молоко, ванильное мороженое и сахар. Взбивайте, пока смесь не станет кремовой. Добавьте кубики льда в сервировочный стакан и налейте коктейль. Натрите кусочки шоколада и посыпьте коктейль.