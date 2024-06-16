Выбираете авто? Вот когда лучше купить машину с пробегом

3 ситуации, когда стоит купить подержанный, а не новый автомобиль

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Если человек решил приобрести автомобиль, у него есть два варианта для осуществления этой цели.

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Можно купить новую машину в автосалоне или выбрать транспортное средство на вторичном автомобильном рынке.

На первый взгляд, покупка новой машины кажется лучшим вариантом. Однако в некоторых случаях подержанный автомобиль может быть предпочтительнее.

В каких ситуациях пробег машины становится плюсом?

Необходимо сэкономить

Главное преимущество подержанного автомобиля перед новым — его более низкая стоимость. При этом по своим характеристикам он может не уступать новому автомобилю.

Покупатель — начинающий водитель

Если человек недавно получил водительское удостоверение, ему лучше приобрести подержанную машину, даже если хватает денег на новую. Водитель-новичок за рулем подержанного автомобиля будет чувствовать себя увереннее.

Автомобиль для работы

Если автомобиль планируется использовать исключительно в профессиональных целях, вполне подойдет машина с вторичного рынка. Важнее всего, чтобы она была практичной, а красота и новизна отходят на второй план.