Если человек решил приобрести автомобиль, у него есть два варианта для осуществления этой цели.
Можно купить новую машину в автосалоне или выбрать транспортное средство на вторичном автомобильном рынке.
На первый взгляд, покупка новой машины кажется лучшим вариантом. Однако в некоторых случаях подержанный автомобиль может быть предпочтительнее.
В каких ситуациях пробег машины становится плюсом?
Необходимо сэкономить
Главное преимущество подержанного автомобиля перед новым — его более низкая стоимость. При этом по своим характеристикам он может не уступать новому автомобилю.
Покупатель — начинающий водитель
Если человек недавно получил водительское удостоверение, ему лучше приобрести подержанную машину, даже если хватает денег на новую. Водитель-новичок за рулем подержанного автомобиля будет чувствовать себя увереннее.
Автомобиль для работы
Если автомобиль планируется использовать исключительно в профессиональных целях, вполне подойдет машина с вторичного рынка. Важнее всего, чтобы она была практичной, а красота и новизна отходят на второй план.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.