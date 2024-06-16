Названы эффективные лайфхаки, способные помочь протрезветь за несколько минут

Согласно словам хирурга Александра Умнова, преподавателя медицинского факультета Государственного университета просвещения, употребление сладкого чая, рисовой каши, а также массаж ступней и мочек ушей могут способствовать быстрому выведению алкоголя из организма.
"Погулять, принять холодный душ, сделать массаж ступней и мочек ушей. Можно вызвать рвоту и удалить токсины из организма. Помогут сладкий чёрный чай, активированный уголь", — объяснил Александр Умнов в интервью для News. ru.
Он также рекомендует есть рисовую молочную кашу, поскольку она обволакивает желудок и способствует восстановлению повреждений, вызванных алкоголем. Дополнительно Умнов предлагает пить негазированную минеральную воду для нормализации водно-солевого баланса в теле.
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