Названы эффективные лайфхаки, способные помочь протрезветь за несколько минут

Хирург Умнов: чай с сахаром и каша из риса помогут протрезветь быстро

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно словам хирурга Александра Умнова, преподавателя медицинского факультета Государственного университета просвещения, употребление сладкого чая, рисовой каши, а также массаж ступней и мочек ушей могут способствовать быстрому выведению алкоголя из организма.

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"Погулять, принять холодный душ, сделать массаж ступней и мочек ушей. Можно вызвать рвоту и удалить токсины из организма. Помогут сладкий чёрный чай, активированный уголь", — объяснил Александр Умнов в интервью для News. ru.

Он также рекомендует есть рисовую молочную кашу, поскольку она обволакивает желудок и способствует восстановлению повреждений, вызванных алкоголем. Дополнительно Умнов предлагает пить негазированную минеральную воду для нормализации водно-солевого баланса в теле.