Названы эффективные лайфхаки, способные помочь протрезветь за несколько минут

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Хирург Умнов: чай с сахаром и каша из риса помогут протрезветь быстро

0:53
Здоровье

Согласно словам хирурга Александра Умнова, преподавателя медицинского факультета Государственного университета просвещения, употребление сладкого чая, рисовой каши, а также массаж ступней и мочек ушей могут способствовать быстрому выведению алкоголя из организма.

Хирург Умнов: чай с сахаром и каша из риса помогут протрезветь быстро
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Погулять, принять холодный душ, сделать массаж ступней и мочек ушей. Можно вызвать рвоту и удалить токсины из организма. Помогут сладкий чёрный чай, активированный уголь", — объяснил Александр Умнов в интервью для News. ru.

Он также рекомендует есть рисовую молочную кашу, поскольку она обволакивает желудок и способствует восстановлению повреждений, вызванных алкоголем. Дополнительно Умнов предлагает пить негазированную минеральную воду для нормализации водно-солевого баланса в теле.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Зинина Алина
Специализируется на общей хирургии, колопроктологии, хирургической проктологии
Специалист Исаев Владимир
Владеет висцеральной и кранеосакральной мануальными методиками, осуществляет комплексный подход к организму, как к единой системе, что дает возможность устранить то нарушение, которое и явилось причиной боли, проводит мануальную терапию с кинезиологическим тестированием мышц.
Специалист Фролова Юлия
Занимается профилактикой, диагностикой и лечение общехирургических заболеваний таких, как гнойные процессы кожи и подкожно-жировой клетчатки (фурункул, карбункул, язвы, нарывы и др.), травмы (раны, ушибы и т.д.), доброкачественные образования (жировики или липомы и др.)
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