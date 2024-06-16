Журналистка и телеведущая Ксения Собчак перечислила самых стильных российских женщин в сторис своего Telegram-канала. Она отметила, что в стране много модных представительниц, сравнив стильных женщин с ценными книгами.
В первую очередь Собчак назвала инфлюэнсершу Оксану Рим и блогершу Викторию Чураеву (Salavat Kypere), подчеркнув их разный подход к стилю: минимализм и авангард.
Также в список вошли журналистки Ксения Чилингарова и Ксения Соловьева. Собчак подчеркнула, что стиль — это когда человек гармонирует с тем, что он носит. Ранее были названы самые стильные звезды Каннского кинофестиваля.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.