Ксения Собчак раскрыла секреты стиля: кто вошел в топ самых модных женщин России?

Ксения Собчак назвала самых стильных женщин России

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак перечислила самых стильных российских женщин в сторис своего Telegram-канала. Она отметила, что в стране много модных представительниц, сравнив стильных женщин с ценными книгами.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

В первую очередь Собчак назвала инфлюэнсершу Оксану Рим и блогершу Викторию Чураеву (Salavat Kypere), подчеркнув их разный подход к стилю: минимализм и авангард.

Также в список вошли журналистки Ксения Чилингарова и Ксения Соловьева. Собчак подчеркнула, что стиль — это когда человек гармонирует с тем, что он носит. Ранее были названы самые стильные звезды Каннского кинофестиваля.