Ксения Собчак раскрыла секреты стиля: кто вошел в топ самых модных женщин России?

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Ксения Собчак назвала самых стильных женщин России

0:43
Шоу-бизнес

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак перечислила самых стильных российских женщин в сторис своего Telegram-канала. Она отметила, что в стране много модных представительниц, сравнив стильных женщин с ценными книгами.

Ксения Собчак назвала самых стильных женщин России
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Attribution 4.0

В первую очередь Собчак назвала инфлюэнсершу Оксану Рим и блогершу Викторию Чураеву (Salavat Kypere), подчеркнув их разный подход к стилю: минимализм и авангард.

Также в список вошли журналистки Ксения Чилингарова и Ксения Соловьева. Собчак подчеркнула, что стиль — это когда человек гармонирует с тем, что он носит. Ранее были названы самые стильные звезды Каннского кинофестиваля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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