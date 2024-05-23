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В Минпромторге рассказали, составят ли конкуренцию российские автомобили китайским

Глава Минпромторга Алиханов: российские машины составят конкуренцию китайским

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Авто

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов выразил мнение, что российский автопром при определенных условиях сможет конкурировать с китайским. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Глава Минпромторга Алиханов: российские машины составят конкуренцию китайским
Фото: Wikipedia by Sven Mildner is licensed under GNU Free Documentation License

Алиханов отметил, что отечественная автомобильная промышленность переживает трудности из-за того, что иностранные инвесторы не выполнили свои обязательства и ушли с рынка.

Министр считает, что необходимо локализовать автозаводы в России и восстановить цепочку поставок расходных материалов для отрасли, поскольку многие поставщики были вытеснены с рынка. По его мнению, эти меры помогут России составить конкуренцию Китаю.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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