США защищают от МУС не только себя, но и "союзников". Их список любопытен

Союзники, которых США защищают от МУС, не имеют права выйти из под опеки

4:41 Your browser does not support the audio element. Мир

Всплыл документ, который определяет страны, попадающие под защиту Вашингтона, если у них возникнут проблемы с МУС. Их участь незавидна.

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США не позволят Франции выполнить ордер на арест Нетаньяху

Датированный 2001 годом законопроект (стал законом в 2002 году) называется "Закон о защите американских военнослужащих". Речь идёт о защите не только их, но и "других избранных и назначенных должностных лиц правительства Соединённых Штатов", если они попадают под судебное преследование Международного уголовного суда (МУС), "к которому США не имеют отношения".

"Застрахованными лицами", согласно закону, также являются представители союзников (SEC. 7). Это военнослужащие, выборные или назначенные должностные лица и другие лица, нанятые или работающие от имени правительства:

страны-члена НАТО, крупного союзника, не входящего в НАТО (включая Австралию, Египет, Израиль, Японию, Иорданию, Аргентину, Республику Корея и Новою Зеландию), Тайваня.

Даётся гарантия, что ни одно лицо из этого контингента, не будет арестовано, задержано, преследоваться по суду МУС или заключено в тюрьму. То есть посыл такой: "Любые ваши преступления мы замнём". На практике это санкции на судей МУС, угрозы им и даже возможное их физическое устранение, а также репрессивные меры в отношении тех стран, которые выполнят ордеры МУС. А это, как вчера стало известно, Франция и Бельгия, которые пообещали исполнить ордеры на арест по руководству Израиля, если они будут выданы МУС. Назревает большой скандал с Европой, если не хуже.

"Застрахованные" США страны не имеют права отказаться от страховки

Кроме того, список безусловных союзников США во втором и третьем пунктах весьма любопытен.

Иордания есть, но нет Саудовской Аравии и других монархий Персидского залива — ненадёжны. А руководство Иордании активно спонсируется, чтобы была поддержка Израиля и была на замке граница с Израилем. Так оно и есть. Страна открывает своё воздушное пространство для военных самолётов НАТО, и там находятся военные базы США. В эти дни проходят совместные с армией США учения. Участь Иордании незавидна, как и Израиля, если с США что-нибудь случится.

Египет после Кэмп-Дэвидского соглашения о мире с Израилем 1978 года — также главный партнёр США по поддержке Израиля. Именно через Египет сейчас ведутся переговоры о прекращении огня в секторе Газа. Но сегодняшний Египет, после прихода к власти военного — Абделя Фаттаха ас-Сиси, сильно отличается от Египта начала 2000-х годов. Договор по Газе не идёт — Египет отказывается принимать палестинских беженцев, полагая, что это навсегда, а освободившиеся территории займёт Израиль с поселениями. Египет захотел вступить в БРИКС и развивает отношения с РФ и Китаем. Этой стране особенно опасно не быть проамериканской, её всё время будут дестабилизировать.

То же самое касается Аргентины, которая была в начале века проамериканской страной — оплотом США в Южной Америке. Но в 2003 году пришли к власти Киршнеры (Нестор, а потом Кристина) на двадцать с лишним лет. С тех пор страна не может стабилизироваться в экономике, задолжав МВФ. Победа в прошлом году проамериканского ставленника Хавьера Милея не случайна (тоже либертарианец, как и Владимир Зеленский). Аргентина отказалась реализовывать своё право на вступление в БРИКС, и Милей теперь может спокойно заниматься уничтожением собственного народа. Делается это шоковыми либертарианскими мерами — свободным якобы рынком, которого в эпоху протекционизма давно нет в природе.

Тайвань выделен в особый пункт. То есть уже в начале века в США знали, чем обернётся стремление Китая воссоединиться с Тайванем — войной. Иначе как руководство или военные Тайваня могут попасть под удар МУС? С тех пор осуществляются усилия по ослаблению Китая.

А вот Украины или другой постсоветской страны в законе нет. Видимо, в 2001 году США Россию посчитали разгромленной и сломленной навсегда.

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