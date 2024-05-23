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План зарядки на рабочем месте: простые упражнения для бодрости и энергии

Эффективные упражнения для зарядки на работе

1:47
Спорт

Современный образ жизни зачастую связан с длительным пребыванием за компьютером или рабочим столом. Однако это может привести к неприятным последствиям для нашего здоровья, включая боли в спине, шее, плечах и руках. Для того чтобы избежать или смягчить данные проблемы, важно проводить регулярные растяжки прямо за рабочим местом.

Эффективная ГЛУБОКАЯ РАСТЯЖКА шеи и плеч // 9 минут сидя или стоя, чтобы убрать напряжение и боль

Одним из простейших упражнений на растяжку для спины и плеч является "упражнение кошки". Для его выполнения необходимо сесть на стул прямо, положить руки на колени и медленно скруглять спину, опуская голову максимально вниз, а потом распрямляя спину и поднимая голову вверх, сводя лопатки вместе. Это упражнение помогает расслабить нагруженные мышцы спины и уменьшить дискомфорт.

Еще одним полезным упражнением является растяжка шеи. Для этого необходимо медленно наклонять голову вправо, затем влево, ощущая при этом приятное растяжение на боковых мышцах шеи. Данное упражнение помогает улучшить кровообращение и снять напряжение с шеи и плеч.

Кроме того, не забывайте о растяжке рук и запястьев. Чтобы избежать боли и онемения в кистях, регулярно разогревайте запястья, крутя их в разные стороны, а также делая упражнение "пресс-планка" на столе - опирайтесь ладонями на стол и медленно отрывайтесь от поверхности, создавая угол в локтях.

Помните, что здоровье - важнейшее богатство, поэтому не забывайте о растяжке и физической активности даже во время работы. Регулярные растяжки позволят вам сохранить энергию, улучшить концентрацию и избавиться от болей в спине и шее.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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