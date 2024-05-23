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Клубнично-банановый смузи с овсяными хлопьями на миндальном молоке: поможет очистить организм от токсинов

Ягодно-банановый смузи с овсянкой: как приготовить

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Еда

Использование натуральных сладких ингредиентов, таких как клубника и бананы, в смузи — отличный способ уменьшить потребление сахара.

Ягодно-банановый смузи с овсянкой: как приготовить
Фото: flickr.com by Sonia Belviso is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кроме того, фрукты и цельнозерновые продукты, такие как овёс, являются отличными источниками клетчатки, которая способствует нормальной работе пищеварительной системы. Также этот смузи очищает толстую кишку от токсинов и других вредных соединений.

Ингредиенты

  • 1 стакан овсяного или миндального молока
  • 1 большой замороженный банан
  • 5–10 ягод клубники
  • 3/4 стакана замоченных овсяных хлопьев
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 1 чайная ложка мёда

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере. При необходимости добавьте ещё молока, чтобы достичь желаемой консистенции.

Смузи с миндальным молоком
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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