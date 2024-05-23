Клубнично-банановый смузи с овсяными хлопьями на миндальном молоке: поможет очистить организм от токсинов

Ягодно-банановый смузи с овсянкой: как приготовить

0:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Использование натуральных сладких ингредиентов, таких как клубника и бананы, в смузи — отличный способ уменьшить потребление сахара.

Фото: flickr.com by Sonia Belviso is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кроме того, фрукты и цельнозерновые продукты, такие как овёс, являются отличными источниками клетчатки, которая способствует нормальной работе пищеварительной системы. Также этот смузи очищает толстую кишку от токсинов и других вредных соединений.

Ингредиенты

1 стакан овсяного или миндального молока

1 большой замороженный банан

5–10 ягод клубники

3/4 стакана замоченных овсяных хлопьев

1 чайная ложка ванильного экстракта

1 чайная ложка мёда

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере. При необходимости добавьте ещё молока, чтобы достичь желаемой консистенции.