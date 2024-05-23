Клубнично-банановый смузи с овсяными хлопьями на миндальном молоке: поможет очистить организм от токсинов

Использование натуральных сладких ингредиентов, таких как клубника и бананы, в смузи — отличный способ уменьшить потребление сахара.
Кроме того, фрукты и цельнозерновые продукты, такие как овёс, являются отличными источниками клетчатки, которая способствует нормальной работе пищеварительной системы. Также этот смузи очищает толстую кишку от токсинов и других вредных соединений.
Смешайте все ингредиенты в блендере. При необходимости добавьте ещё молока, чтобы достичь желаемой консистенции.
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