Блогер Настя Ивлеева резко поменяла имидж: больше не опасная блондинка

Настя Ивлеева перекрасилась в брюнетку: "Упс"

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева удивила подписчиков, сменив цвет волос.

Фото: @ivleeva360 by Телеграм-канал Насти Ивлеевой is licensed under public doman

Настя Ивлеева, которую подвергли травле после скандала с "голой вечеринкой", опубликовала в Telegram-канале фото. На снимке она предстала с тёмным цветом волос, тогда как публика знает её много лет, как блондинку.

Сама блогер называла себя в социальных сетях dangerous blonde, что в переводе означает "опасная блондинка".

"Упс", — подписала под фото звезда Интернета.

Ранее Ольга Бузова заявила, что Настя Ивлеева заслужила звание "кринж года".