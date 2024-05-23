Блогер Настя Ивлеева резко поменяла имидж: больше не опасная блондинка

Блогер Настя Ивлеева удивила подписчиков, сменив цвет волос.
Настя Ивлеева, которую подвергли травле после скандала с "голой вечеринкой", опубликовала в Telegram-канале фото. На снимке она предстала с тёмным цветом волос, тогда как публика знает её много лет, как блондинку.
Сама блогер называла себя в социальных сетях dangerous blonde, что в переводе означает "опасная блондинка".
"Упс", — подписала под фото звезда Интернета.
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