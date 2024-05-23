Как развить широкие плечи: лучшие упражнения для идеальной формы

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Упражнения для широких плеч: секреты тренировок

1:26
Спорт

Знаете ли вы, что большие и широкие плечи у мужчин, больше всего привлекает женский взгляд?

Как накачать широкие плечи (БЫСТРО!!)

По крайней мере, по данным журнала Men's Health, выходит, что женщины находят в таких мужчинах наиболее привлекательными, когда видят у избранника большие плечи.

Лучшие упражнения на плечи для средней дельтовидной мышцы

Перекрестное отведение 

Эффективное упражнение, воздействующее на головку средней дельтовидной мышцы.

Выполнение этого упражнения на кроссовере создает постоянное напряжение в мышцах на протяжении всего движения.

Махи гантели в сторону 

Классическое упражнение для средних дельт. Это упражнение позволяет сконцентрироваться на этой области плеча, обеспечивая интенсивную тренировку и способствуя росту мышечных волокон.

При выполнении махов важно поднимать гантели на высоту плеч, держать руки прямыми и не добавлять слишком большой вес, чтобы не создавать слишком большую нагрузку на другие мышцы.


Жим штанги или гантелей

Одно из самых эффективных упражнений, которое можно выполнять сидя или стоя.

Задняя дельтовидная мышца: отвечает за движение руки назад и наружу, а также способствует внешнему вращению плеча.
Примеры упражнений: тяги с согнутыми гантелями, подъемы баттерфляем, тяга на блоках лицом к лицу.

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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