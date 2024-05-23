Как развить широкие плечи: лучшие упражнения для идеальной формы

Знаете ли вы, что большие и широкие плечи у мужчин, больше всего привлекает женский взгляд?
По крайней мере, по данным журнала Men's Health, выходит, что женщины находят в таких мужчинах наиболее привлекательными, когда видят у избранника большие плечи.
Перекрестное отведение
Эффективное упражнение, воздействующее на головку средней дельтовидной мышцы.
Выполнение этого упражнения на кроссовере создает постоянное напряжение в мышцах на протяжении всего движения.
Махи гантели в сторону
Классическое упражнение для средних дельт. Это упражнение позволяет сконцентрироваться на этой области плеча, обеспечивая интенсивную тренировку и способствуя росту мышечных волокон.
При выполнении махов важно поднимать гантели на высоту плеч, держать руки прямыми и не добавлять слишком большой вес, чтобы не создавать слишком большую нагрузку на другие мышцы.
Одно из самых эффективных упражнений, которое можно выполнять сидя или стоя.
Задняя дельтовидная мышца: отвечает за движение руки назад и наружу, а также способствует внешнему вращению плеча.
Примеры упражнений: тяги с согнутыми гантелями, подъемы баттерфляем, тяга на блоках лицом к лицу.
Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.