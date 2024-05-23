Турция объявила войну незаконным пляжным бизнесам

Турецкие власти заявили о намерении защитить право граждан на свободный доступ к пляжам, освободив их от незаконной деятельности местных предпринимателей. Министр окружающей среды Мехмет Озьясеки сообщил, что начато исследование объектов, препятствующих доступу граждан к пляжам, включая незаконные постройки и предприятия на береговой линии. Он также пообещал создать горячую линию для жалоб на такие препятствия.
"Мы видим, что некоторые участки побережья захвачены незаконными строениями. Мы этого не допустим. Все незаконные постройки будут снесены, и все действия, нарушающие законодательство, будут прекращены", — заверил он.
Относительно отелей министр выразился осторожно. С одной стороны, они занимают пляжные территории, с другой — "никому не запрещено приезжать туда", — отметил турецкий министр.
Основную проблему он видит в мелких владельцах недвижимости, которые "организовали на пляже что-то вроде буфета" и взимают высокую плату за использование лежаков. Очевидно, эти "оккупанты" не приносят пользы турецкому бюджету.
Что касается отелей, то это вопрос больших денег, и в Турции его будут решать с особой осторожностью.
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