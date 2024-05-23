Турция объявила войну незаконным пляжным бизнесам

У отелей в Турции будут отбирать пляжи

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турецкие власти заявили о намерении защитить право граждан на свободный доступ к пляжам, освободив их от незаконной деятельности местных предпринимателей. Министр окружающей среды Мехмет Озьясеки сообщил, что начато исследование объектов, препятствующих доступу граждан к пляжам, включая незаконные постройки и предприятия на береговой линии. Он также пообещал создать горячую линию для жалоб на такие препятствия.

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"Мы видим, что некоторые участки побережья захвачены незаконными строениями. Мы этого не допустим. Все незаконные постройки будут снесены, и все действия, нарушающие законодательство, будут прекращены", — заверил он.

Относительно отелей министр выразился осторожно. С одной стороны, они занимают пляжные территории, с другой — "никому не запрещено приезжать туда", — отметил турецкий министр.

Основную проблему он видит в мелких владельцах недвижимости, которые "организовали на пляже что-то вроде буфета" и взимают высокую плату за использование лежаков. Очевидно, эти "оккупанты" не приносят пользы турецкому бюджету.

Что касается отелей, то это вопрос больших денег, и в Турции его будут решать с особой осторожностью.