Выяснили у риелторов, аренда какого жилья ещё будет дорожать и насколько

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Средняя цена аренды дома этим летом — 150 тысяч рублей в месяц

1:34
Недвижимость

Арендная плата за жильё перестала расти, а кое-где и снижается, заметил руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков. Он и его коллеги дали "Лайфу" свои прогнозы на эту тему.

Средняя цена аренды дома этим летом — 150 тысяч рублей в месяц
Фото: PxHere is licensed under CC0

К июню снять квартиру в Москве и Санкт-Петербурге на длительный срок станет ещё процентов на пять дешевле, считает Жуков.

"К концу лета можно ждать нового притока нанимателей и, вероятно, нового роста арендных ставок", — добавила заместитель директора управления аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимости" Оксана Полякова.

"Дополнительным фактором увеличения и спроса, и арендной ставки станет отмена льготной ипотеки", — согласен Жуков.

Летом взлетит в цене краткосрочная аренда жилья в городах, популярных у туристов, например, в Санкт-Петербурге, предрёк генеральный директор ГК "Стройсинтез" Виктор Лукин.

"Ситуация с ценами уже начинает вызывать обеспокоенность, хотя отели ещё не полностью заполнены, — признался он. — Туристы продолжают приезжать, и в скором времени прибудут абитуриенты, поступающие в вузы города".

По прогнозам эксперта, аренда однушки обойдётся в 45-70 тысяч рублей в месяц в зависимости от района, посуточная — ещё дороже.

Ещё один тип недвижимости, аренда которого подорожает — загородные дома. По словам Лукина, средняя стоимость съёмного коттеджа составит 150 тысяч рублей в месяц, хорошего — 300-500 тысяч.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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