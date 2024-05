Предсказан рост цен на съёмное жильё в Москве после весеннего затишья, хотя и не такой бурный, как в том году

В Москве перестала дорожать аренда квартир из-за снижения спроса, пишет "РБК-Недвижимость" во вторник. Риелторы привели изданию конкретные цифры.

Фото: МВД Медиа by Евгений Карташов is licensed under Public domain