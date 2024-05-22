Предсказан рост цен на съёмное жильё в Москве после весеннего затишья, хотя и не такой бурный, как в том году

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В Москве перестала дорожать аренда квартир, заметили риелторы

Недвижимость

В Москве перестала дорожать аренда квартир из-за снижения спроса, пишет "РБК-Недвижимость" во вторник. Риелторы привели изданию конкретные цифры.

В Москве перестала дорожать аренда квартир, заметили риелторы
Фото: МВД Медиа by Евгений Карташов is licensed under Public domain

"Спад начался в последнюю неделю апреля и активно продолжился в первую декаду мая из-за майских каникул", — сообщила руководитель департамента аренды "Миэль" Мария Жукова.

В апреле в "Инком-Недвижимости" зафиксировано на 12,3% меньше запросов, чем в марте, и на 18,4% меньше, чем в январе 2024 года, уточнила замдиректора управления аренды квартир агентства Оксана Полякова.

В "Авито Недвижимости" этот показатель в мае снизился на 17% по сравнению с апрельскими данными.

Падения спроса не заметили, но и оживления его нет, особенно в сравнении с динамикой прошлого года, отметил руководитель "ЦИАН.Аналитики" Алексей Попов.

На этом фоне стабилизировались арендные ставки. "Конкретные квартиры не дешевеют и не дорожают. После значительного подорожания в 2023 году наймодатели не поднимают стоимость", — констатировали в "Инком-Недвижимости".

В "Миэле" заметили даже незначительное (-2%) снижение цен на одно- и двухкомнатные квартиры.

С ноября цены стагнируют — арендаторы попросту не в состоянии платить больше, объяснил Попов.

"Пока на рынке продолжается весеннее затишье. Но летне-осенний цикл роста цен мы точно увидим", — обещал он.

Однако подорожание будет скромнее прошлогоднего — на 15-17%.

"К концу лета можно ждать нового притока нанимателей и, вероятно, нового роста арендных ставок", — согласилась Полякова.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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