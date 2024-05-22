Предсказан рост цен на съёмное жильё в Москве после весеннего затишья, хотя и не такой бурный, как в том году

В Москве перестала дорожать аренда квартир из-за снижения спроса, пишет "РБК-Недвижимость" во вторник. Риелторы привели изданию конкретные цифры.
"Спад начался в последнюю неделю апреля и активно продолжился в первую декаду мая из-за майских каникул", — сообщила руководитель департамента аренды "Миэль" Мария Жукова.
В апреле в "Инком-Недвижимости" зафиксировано на 12,3% меньше запросов, чем в марте, и на 18,4% меньше, чем в январе 2024 года, уточнила замдиректора управления аренды квартир агентства Оксана Полякова.
В "Авито Недвижимости" этот показатель в мае снизился на 17% по сравнению с апрельскими данными.
Падения спроса не заметили, но и оживления его нет, особенно в сравнении с динамикой прошлого года, отметил руководитель "ЦИАН.Аналитики" Алексей Попов.
На этом фоне стабилизировались арендные ставки. "Конкретные квартиры не дешевеют и не дорожают. После значительного подорожания в 2023 году наймодатели не поднимают стоимость", — констатировали в "Инком-Недвижимости".
В "Миэле" заметили даже незначительное (-2%) снижение цен на одно- и двухкомнатные квартиры.
С ноября цены стагнируют — арендаторы попросту не в состоянии платить больше, объяснил Попов.
"Пока на рынке продолжается весеннее затишье. Но летне-осенний цикл роста цен мы точно увидим", — обещал он.
Однако подорожание будет скромнее прошлогоднего — на 15-17%.
"К концу лета можно ждать нового притока нанимателей и, вероятно, нового роста арендных ставок", — согласилась Полякова.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.