Мутко рассказал о подготовке запретов на строительство студий и микроквартир в разных регионах

Ещё в 10 регионах могут запретить микроквартиры следом за Москвой, сообщил Мутко

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В некоторых регионах обсуждается запрет строительства студий и микроквартир, подобный введённому в Москве, сообщил глава госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко.

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"Я знаю, что сейчас готовят такие меры, например, Ленинградская область и ряд других", — цитирует его РИА Новости.

"Есть десять регионов, которые близки к перегреву рынка. Сколько можно в Краснодаре строить жилья или, например, в Тюменской области? Мы видим по нашей аналитической работе, что есть ряд регионов, которые близки к удовлетворению спроса", — объяснил Мутко.

Он выразил надежду, что ограничительные меры не приведут к росту цен на жильё.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заверила, что власти не намерены запрещать строительство малогабаритного жилья на федеральном уровне.