Как правильно — две кошки и один лоток или два лотка и одна кошка: обязательная информация для любителей кошек

Стало известно, стоит ли покупать отдельный лоток каждой кошке

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Люди, которые решают завести одного или двух домашних питомцев, часто сталкиваются с различными вопросами о том, как за ними ухаживать.

Фото: openverse.org by artnoose is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Одним из самых чувствительных вопросов является обустройство туалета для животных. Сегодня мы обсудим, сколько туалетных лотков необходимо, если у вас дома живет один или несколько котов.

Может показаться, что если у вас один кот, то достаточно и одного лотка. Однако это не так. Опытные владельцы котов настаивают на том, что лучше для всех — и для вас, и для кота — иметь дополнительный лоток к основному.

Ведь аккуратные коты часто избегают использовать лоток с уже использованным наполнителем и могут искать другое место, например, на вашей кровати.

Эти же рекомендации следует применять, если у вас два или более котов.

Не стоит ожидать, что оба питомца будут пользоваться одним и тем же лотком — это вряд ли произойдет.