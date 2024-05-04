Как правильно — две кошки и один лоток или два лотка и одна кошка: обязательная информация для любителей кошек

Люди, которые решают завести одного или двух домашних питомцев, часто сталкиваются с различными вопросами о том, как за ними ухаживать.
Одним из самых чувствительных вопросов является обустройство туалета для животных. Сегодня мы обсудим, сколько туалетных лотков необходимо, если у вас дома живет один или несколько котов.
Может показаться, что если у вас один кот, то достаточно и одного лотка. Однако это не так. Опытные владельцы котов настаивают на том, что лучше для всех — и для вас, и для кота — иметь дополнительный лоток к основному.
Ведь аккуратные коты часто избегают использовать лоток с уже использованным наполнителем и могут искать другое место, например, на вашей кровати.
Эти же рекомендации следует применять, если у вас два или более котов.
Не стоит ожидать, что оба питомца будут пользоваться одним и тем же лотком — это вряд ли произойдет.
Артист раскрыл подробности личной жизни.