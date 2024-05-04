Рост популярности сельской ипотеки в России в 2024 году: анализ и прогнозы

Выдача сельской ипотеки увеличилась на 50%

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

С начала 2024 года жители России активно оформляли сельскую ипотеку, заключив более 6 тысяч договоров, что на 50% превышает прошлогодний уровень. По данным Минсельхоза РФ, за этот период было подано 10,5 тысяч заявлений на общую сумму свыше 55 миллиардов рублей, из которых одобрено 6,2 тысячи заявок на сумму 28 миллиардов рублей. В прошлом году за аналогичный период было выдано кредитов на 11 миллиардов рублей.

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С момента запуска программы сельской ипотеки, ею воспользовались 140 тысяч семей. Вячеслав Котлов, директор по продажам компании HalleHouse, отмечает, что низкая процентная ставка в 3% по всей стране и 0,1% в приграничных районах способствует её популярности.

По словам Максима Лазовского, владельца строительной компании "Дом Лазовского", высокий спрос также объясняется возможностью получить доступное ипотечное кредитование на выгодных условиях. Недавние обсуждения о возможной отмене льготных условий ипотеки сподвигают граждан действовать быстрее.

Вячеслав Котлов добавляет, что рост стоимости строительства сдерживает спрос, так как люди ищут способы оптимизации своих расходов. Максим Лазовский соглашается, отмечая, что повышение себестоимости строительства приводит к тому, что клиенты стараются воспользоваться текущими условиями, ожидая возможного увеличения стоимости в ближайшие месяцы.