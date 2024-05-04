Специалист по осанке объяснил, как убрать сутулость

Специалист по осанке объяснил, как убрать сутулость

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Фитнес-тренер и специалист по осанке Денис Соломин рассказал, что нужно делать, чтобы не сутулиться.

Фото: npgallery.nps.gov by Mary O'Neill is licensed under Creative Commons CC0 License

Сутулость — это нарушение осанки, которое чаще всего характеризуется округлением верха спины и завернутыми внутрь плечами. В основном она возникает из-за слабых мышц спины.

"Осанка, по своей сути, — это определенное положение костей и суставов, поддерживаемое мышцами и связками", — цитирует тренера "СЭ".

Сутулость может появиться из-за сидячего образа жизни, неправильного положения тела на рабочем месте, лишнего веса и другого.

Для того, чтобы улучшить осанку нужно много ходить, найти тренировки по душе и регулярно заниматься растяжкой.

"Если я 15 раз за день поднимаю руки над головой, чтобы что-то взять, поставить или перенести, это уже будет хорошим подспорьем для здоровой спины", — уверяет Соломин.

Упражнения от сутулости: волна позвоночником; русалка и раскрытая книга.

Последнее стоит делать лежа, но рекомендуется выполнять стоя лицом к стене. Для выполнения нужно ноги поставить на ширину плеч, прямыми руками облокотиться на стену, как встать в планке, корпус должен быть наклонен вперед на несколько градусов. Затем левой прямой рукой потянуться назад с разворотом корпуса, а правой рукой отталкиваться от стены. Руки должны сформировать одну прямую линию. Обязательно стоит стоять под наклоном, чтобы отталкиваться рукой от стены, помогая позвоночнику скручиваться по спирали. Выполнять упражнение необходимо минимум по 15 раз каждой рукой.