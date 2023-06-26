Ксения Собчак удивили слова Владимира Путина про вторичное обращение.
У журналитски создалось впечатление, что речь президента РФ была обрезана.
Она обратила внимание на слова российского лидера о том, что сегодня он "ещё раз" обращается к россиянам.
"Но сегодня Владимир Владимирович к нам не обращался, друзья. Последний раз он обращался к нам в воскресенье", — пояснила своё недоумение Собчак.
Ранее Владимир Путин объяснил, какая судьба ждёт мятежников, участвующих в походе на Москву 24 июня.
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